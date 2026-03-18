Lucha Fan Fest 2026: invitados, actividades y función en el Circo Volador

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El Lucha Fan Fest 2026 se celebrará este domingo 22 de marzo en el Circo Volador, con una jornada completa dedicada a la lucha libre que incluirá convivencia con luchadores, actividades especiales y una función con talento nacional.

El evento reunirá a figuras reconocidas y jóvenes promesas, además de ofrecer artículos oficiales, exhibiciones y dinámicas para los aficionados en un ambiente familiar.

Invitados confirmados

Entre los talentos anunciados se encuentran Chessman, La Puerquiza Extrema, Rambo, Halcón 78, Black Shadow Jr., Clímax, Mogur, El Símbolo, Kahoz, Takeda, Rey Lobo, El Matemático, Súper Ratón, Súper Pinocho y Estrella Blanca Jr., además de otros invitados sorpresa.

Actividades y horarios

  •  Puertas: 12:45 PM
  •  Fan Fest: 1:00 PM – 5:00 PM
  • Exposición de 100 máscaras (Colección de Kendo Chombo): 1:00 PM – 5:00 PM
  •  Rambo Aventuras en Vivo: 2:00 PM (en el ring)
  •  Plática “La Persona, el Luchador y el Mascarero” con Chombo: 3:00 PM (en el ring)
  •  Función de lucha libre: 5:00 PM

Función de lucha libre y costos

La jornada cerrará con una función de lucha libre con talento de Legend, WWS México y nuevas generaciones del pancracio.

  • General adultos: $300
  • General niños: $150 (hasta 10 años)

El evento contará también con área de alimentos y bebidas, ofreciendo una experiencia completa para los asistentes.

LA LUCHA SIGUE...
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Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

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