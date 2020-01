Las cosas siempre podrían cambiar en los próximos meses, Vince McMahon podría tomar otra decisión o podría haber lesiones, pero en este momento Drew McIntyre está anunciado como rival de Brock Lesnar en WrestleMania 36 por el Campeonato WWE. Lo que no sabemos todavía es si ambos van a cerrar el magno evento. Porque también podría darse el caso de que ocurra como el año pasado y el combate de «La Bestia Encarnada» sea el primero del cartel principal después del kickoff. Nadie lo esperaba pero eso fue lo que pasó.

► La lucha estelar de WrestleMania 36

Porque también se está hablando de otros combates que podrían estelarlizar el PPV como el Roman Reigns vs The Fiend (todavía no confirmado) o que vuelvan a ser luchadoras las que pongan la guinda al pastel el 5 de abril. Pero si finalmente es el luchador escocés enfrentando al campeón quien lo hace, quien disputa la última lucha de la velada, estará haciendo historia en WWE.

El «Psicópata Escocés» se convertiría en la primera Superestrella en estelarizar tanto WM como NXT TakeOver. McIntyre se vio las caras con Robert Roode en el combate estelar de especial de la marca amarilla llamado Brooklyn III por el campeonato máximo de la misma. Un título que fue ganado por el ahora oponente de Lesnar, que lo perdería tres meses después ante Andrade.

No ha habido nunca antes un luchador o una luchadora que estelarizaran un TakeOver y un WrestleMania. Podríamos pensar en Charlotte Flair, que el año pasado fue una de las que puso el broche de oro al magno evento. Pero ella nunca fue estelar en un especial de NXT. Sí estuvo varias veces en el combate previo al último del cartel, pero nunca en este. Y lo mismo podemos decir para Becky Lynch.