En el reciente SmackDown, vimos cómo luego de varias semanas de ausencia, la rivalidad entre Sonya Deville y Mandy Rose se ha vuelto más intensa, recordándonos que pese a la prolongada para, no ha perdido hilo y de un momento a otro van podrían tener un combate en un PPV, que bien podría darse en SummerSlam 2020.

Pero anoche la rivalidad fue llevada a otro nivel, no tanto porque la ex MMA fastidió la cita de la rubia con Otis, sino porque tomó unas tijeras y procedió a cortarle el cabello, dispuesta a arruinar la vida a la que hasta no hace mucho era su mejor amiga. Réferis y otros funcionarios de la empresa tuvieron que intervenir para evitar que el destrozo en el cabello de Mandy Rose fuera mucho peor.

► Bayley y Sonya Deville quieren luchar entre sí

Mientras existe la especulación de que las ex mejores amigas se enfrenten en una lucha de cabelleras, Sonya Deville continuó activa en redes sociales este sábado y volvió a realizar una nueva publicación en Twitter, burlándose de Mandy Rose, su cabello corto y su silencio luego del ataque sufrido anoche.

Mandy Rose silent on social media DAMN she must really be upset, no energy for self abosorbed selfies, fashion nova gonna be PISSED! 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 #NoHairMandy — Daddy Deville (@SonyaDevilleWWE) August 1, 2020

"Mandy Rose está en silencio en las redes sociales. RAYOS, debe estar realmente molesta, sin energía para selfies autoabsorbidas, ¡la nova de la moda debe estar ENOJADA! #SinCabelloMandy"

Este tuit de Deville para Mandy Rose fue visto por Bayley, quien respondió al mismo. La Campeona SmackDown le preguntó qué estaba mal con el cabello corto, y la retó a una lucha.

What’s wrong with short hair let’s wrestle — Bayley (@itsBayleyWWE) August 1, 2020

"¿Qué tiene de malo el pelo corto? Luchemos"

El desafío fue visto por Deville, y aceptado por ella, aunque primero indicó que tenía que acabar con Mandy Rose ante de ir por la doble campeona.

Braaaaaahhhh I’m comin ur way when I’m done w blondie 🤟 not to worry. https://t.co/FAUQxEajyx — Daddy Deville (@SonyaDevilleWWE) August 1, 2020

"Baaaaaahhhh voy por ti cuando termine con la rubia. no te preocupes."

A partir de allí, continuó la interacción entre Bayley y Sonya Deville, con la Campeona SmackDown indicando que no quiere esperar y se ha puesto en la búsqueda de otras rivales para pasar el tiempo, mientras que Deville se burló de ella, resaltándole la posibilidad de que quizás ya no pueda poner su campeonato en juego cuando ambas concreten su encuentro.

- "¿¿Quién tiene tiempo para esperar ?? ¡¡ Yo no!! ¡¡SIGUIENTE!!. Liv Morgan, dónde estás." - "Bianca Belair, hola"

True you prob won’t even have that gold anymore 🥴 #unostraps https://t.co/zWfqoTNr3M — Daddy Deville (@SonyaDevilleWWE) August 2, 2020

"Cierto, probablemente ni siquiera tendrás ese oro #Unostraps"

Sonya Deville está ganando impulso a medida que pasa el tiempo y ha tenido un excelente manejo del micrófono, desde que traicionó a su amiga Mandy Rose. Es posible que no pase mucho tiempo antes de que se le presente una gran oportunidad titular y podamos ver a Sonya Deville y Bayley cara a cara en el ring, aunque actualmente ambas ejercen el papel de rudas.

Bayley y Sonya Deville ya se enfrentaron en Raw en el 2018, con victoria de la primera, aunque este encuentro más sirvió para promover un ángulo posterior con Sasha Banks, luego que The Boss saliera al rescate de Bayley, quien fue atacada luego del encuentro por Sonya Deville y Mandy Rose.

