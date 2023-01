En el reciente Friday Night SmackDown, Roman Reigns debía firmar el contrato de la lucha por el Campeonato Universal Indisputable ante Kevin Owens, que terminó siendo caótico cuando este último cargó contra todos los miembros de The Bloodline para quedar en pie al concluir el programa.

Antes de su gran choque por los títulos máximos de la compañía, Kevin Owens tendrá que sortear un último obstáculo, luego de que WWE anunciara este sábado que luchará contra The Enforcer of The Bloodline, Solo Sikoa, en la edición de SmackDown de la próxima semana. Esta lucha se dará solo un día antes de que Owens se enfrente a Roman Reigns en Royal Rumble y el miembro de The Bloodline buscará diezmar a su rival con la finalidad de darle una mano al Jefe Tribal.

BREAKING NEWS: @FightOwensFight will face @WWESoloSikoa NEXT WEEK on #SmackDown just one day before his showdown with @WWERomanReigns at #RoyalRumble. pic.twitter.com/tm3ALDCf0c

— WWE (@WWE) January 21, 2023