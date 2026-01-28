Confirmada una lucha de escaleras de siete hombres por el Campeonato NXT

Después de una intensa serie de luchas eliminatorias, quedó oficialmente pactada la lucha de escaleras por el Campeonato NXT. Sin embargo, a diferencia de lo planeado inicialmente, no serán seis, sino siete los gladiadores que buscarán el título la próxima semana, en un combate que promete ser uno de los más impredecibles del año.

Originalmente, Joe Hendry debía enfrentarse a Jackson Drake en un duelo eliminatorio, pero un ataque en backstage impidió que recibiera el alta médica. Ante esta situación, la gerencia determinó que el campeón de Evolve pasaría al combate por el título.

► Los aspirantes por el Campeonato NXT

Tras finalizar los últimos combates, todos los involucrados se reunieron en el ring para un tenso careo. Shiloh Hill fue el primero en tomar la palabra, dejando claro a Keanu Carver que no le teme y señalando que una lucha de escaleras no se gana solo con fuerza, sino con inteligencia.

Dion Lennox interrumpió rápidamente para mandar callar a Hill y asegurar que DarkState continuará dominando la marca. Sean Legacy tomó el micrófono para afirmar que no tiene nada que perder y todo que ganar, provocando la respuesta inmediata de Jackson Drake, quien prometió que Legacy volverá a fracasar.

Drake se mostró confiado, asegurando que nadie es más calculador que él, destacando que ni siquiera tuvo que competir para asegurar su lugar. Además, prometió convertirse en el campeón más joven en la historia de NXT.

► Ricky Saints y el regreso inesperado de Joe Hendry

Ricky Saints hizo su entrada cargando una escalera, colocándola en el centro del ring. “The Absolute” ascendió por ella y reconoció el talento de sus rivales, aunque afirmó que aún no han florecido. Según Saints, él es la rosa que NXT merece y la próxima semana se convertirá en dos veces campeón.

Sus palabras detonaron una pelea generalizada que terminó con todos los hombres en ringside. Saints regresó al ring para volver a subir por la escalera, listo para descolgar el campeonato, cuando el recinto explotó ante un regreso inesperado.

Joe Hendry, visiblemente adolorido, irrumpió en el ring para sorprender a Saints con un Standing Ovation. El escocés celebraba con los fans cuando Keanu Carver lo atacó por la espalda, aplicándole su finisher y quedando en pie bajo el cinturón de campeón.

► ¿Qué pasará ahora?

Con siete competidores confirmados y las tensiones al límite, la lucha de escaleras por el Campeonato NXT se perfila como un choque caótico donde la estrategia y la resistencia serán determinantes. Keanu Carver terminó el episodio en lo más alto, pero la incógnita sigue abierta sobre quién logrará descolgar el título.