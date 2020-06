Backlash 2020: lucha de duplas añadida y combate de Kickoff confirmado

Coincidiendo con el regreso regular de MVP a las pantallas de WWE, The Street Profits y The Viking Raiders se enzarzaron en una suerte de yincana para dirimir qué dupla era la mejor fuera del ring: desde baloncesto, pasando por lanzamiento de hachas o bolos. Una competición idéntica a la que el hoy mánager de Bobby Lashley mantuvo con Matt Hardy allá por 2007 en torno al Campeonato de Estados Unidos y que llegó a su final esta semana sin que quedara claro qué tándem estaba por encima del otro. Así que, como ya preveíamos, hoy se ha confirmado un duelo entre ellos por el Campeonato de Parejas Raw en Backlash 2020.

BREAKING NEWS: The Street Profits will face The Viking Raiders tonight at #WWEBacklash for the #Raw Tag Team Titles. https://t.co/xBPUsLupxa

Y el anuncio más reciente acerca del PPV atañe a la previa del show principal.

The #USTitle is on the line TONIGHT on the #WWEBacklash Kickoff Show as @WWEApollo defends against @AndradeCienWWE!



Don't miss the BACKLASH KICKOFF SHOW starting tonight at 6 ET/3 PT on the award-winning @WWENetwork!https://t.co/YVrMiDu8gh