Una de las noticias bomba de la semana que cierra en el mundo de la lucha libre profesional, fue que Sean Ross Sapp de Fightful Select confirmó que los talentosos luchadores mexicanos Penta el Zero M y Rey Fénix, conocidos como The Lucha Brothers, quieren irse de AEW una vez sus contratos finalicen y firmar con WWE.

La noticia fue un bombazo incluso para el propio Tony Khan, quien los tenía programados originalmente para ser parte de una lucha por el Campeonato Mundial de Tríos en el PPV AEW ALl In 2024 London, que se realizará el domingo 25 de agosto de 2024 desde el mítico Estadio de Fútbol de Wembley, en Londres, Inglaterra, pero ahora, esos planes habrían sido totalmente descartados.

En medio de todos los rumores, se han podido saber más detalles de un tema que, al aparecer, podría haber molestado a los enmascarados mexicanos.

Y es que, en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer señaló que los mexicanos estarían queriendo hablar desde hace rato con Matt Jackson y Nick Jackson, miembros del equipo The Young Bucks y también, Vicepresidentes Ejecutivos de AEW y uno de los puentes entre los luchadores y su jefe máximo, Tony Khan, pero esto no habría sido posible.

Y, además, dio más detalles de por qué razón los Lucha Brothers estarían queriendo dejar AEW para irse a WWE. Estas fueron sus palabras:

“Los Young Bucks no han estado (en televisión), porque sé que Pentaón y Fénix querían hablar con ellos, y no estaban allí por lo que sea. Escuché mucho sobre lo de Pentagón y Fénix, y básicamente creo que Pentagón no quería quedarse en AEW, y Fénix quería ser leal a su hermano. Y eso es más o menos todo.”

Sin duda alguna, un reporte interesante. Bryan Álvarez posteriormente apuntó que los Young Bucks tienen un jugoso contrato con AEW, en donde solo tienen que aparecer o luchar pocas veces al año, motivo aparente detrás de su ausencia en shows recientes de AEW, aunque no se sabe para qué supuestamente estarían buscando hablar los mexicanos con los Young Bucks. Esta fue la información que nos brindó Dave Meltzer. Amanecerá y veremos.

THE BEST TAGTEAM IN ALL UNIVERSE, YOU, YOU AND YOU 🫵🏻 👉🏻 KNOW IT, ALL YOU KNOW IT, FROM MÉXICO 🇲🇽 THE LUCHA BROTHERS! #AN1M0 pic.twitter.com/WMQNSuo40d

— REY FENIX👑MexaKing (@ReyFenixMx) August 7, 2024