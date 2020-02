Hace pocos días, conocimos de una publicidad local que fue transmitida por Wells Fargo Center, sede del Elimination Chamber 2020, donde se dio a conocer a los participantes de SmackDown que participarán en dicho PPV en una lucha que definirá al retador de The Fiend o a Goldberg por el Campeonato Universal WWE en WrestleMania 36.

► El motivo de la lucha anunciada para Elimination Chamber 2020

Al parecer, no pensaron mucho acerca de los luchadores que pusieron en el referido anuncio, ya que durante la última emisión del Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer señaló que el encuentro de la Cámara de Eliminación no está totalmente escrito en piedra en la WWE. Solo necesitaban seis nombres para dar el lugar a la promoción de una lucha dentro de la referida Cámara de Eliminación, que le da el nombre a este PPV que se desarrollará el 8 de marzo próximo.

«Sí, así que los seis nombres que se anunciaron eran solo una formación – esto va a sonar tan ridículo, pero ya sabes a lo que me refiero – que fue enviada para vender boletos, pero no aún no han decidido. Eso sí, tendrán una cámara de eliminación. El ganador, que probablemente será Roman Reigns, se enfrentará a Bray Wyatt por el campeonato en WrestleMania, pero quienes son los seis nombres no está definido y simplemente arrojaron seis nombres allí”.

«Es como si fueran esos seis y podrían ser otros muchachos, Roman Reigns obviamente va a estar allí. Es muy posible que no esté Robert Roode, fue como «envíales seis chicos», pero quiénes son las seis personas aún no se sabe«.

Según lo indicado por Meltzer, el anuncio sería una mera publicidad para poder atraer a los fanáticos de Philadelphia al evento. Además, como siempre anuncian los lugares que albergan tales eventos, el cartel publicitado siempre está sujeta a cambios, más aún si WWE no ha realizado el anuncio oficial. Lo anterior implica que hasta John Cena, quien retornará a SmackDown el 28 de febrero próximo, podría formar parte de esta lucha en Elimination Chamber 2020.

Una cosa que el mismo reporte parece ratificar, es el hecho de que Roman Reigns todavía sería el hombre elegido para ganar esta lucha de seis personas, y asegurar de esta manera un lugar en WrestleMania 36, para enfrentarse a The Fiend por el Campeonato Universal WWE.