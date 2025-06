Cuando en apenas cinco días llega AEW Grand Slam México, están surgiendo algunas preguntas sobre cómo lucirá la estampa definitiva de su cartel, pues con dos horas y media de velada, seguramente veremos algo más que cinco combates, según la más reciente concreción hecha por la casa Élite.

De momento, ya sabemos que Ricochet, quien no había sido anunciado todavía para el periplo azteca de AEW y ROH, competirá en Grand Slam México. Allí se las verá contra tres rivales de altos vuelos: Máscara Dorada, Hologram y Lio Rush. Como premio para el ganador, cuatro millones de pesos.

Máscara Dorada luchará contra Bandido por el Campeonato Mundial ROH en el show que tendrá lugar 24 horas antes, también desde la Arena México. Por su parte, Hologram enfrentará a Neón y dentro de la misma función, Lio Rush unirá fuerzas con Action Andretti buscando el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL que portan Ángel de Oro y Niebla Roja.

Tras este añadido, así queda el menú que presenta AEW Grand Slam México.

