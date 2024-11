Luana Pinheiro espera que UFC agregue una división de peso átomo

Luana Pinheiro podría ser una de las peleadoras de peso paja más livianas en el elenco de UFC mientras lucha por mantenerse lo suficientemente pesada para competir en la categoría de 115 libras.

Pinheiro se enfrentará a Gillian Robertson en el UFC Vegas 100 de este fin de semana en Las Vegas, su séptimo viaje al octágono como peso paja, incluida la única aparición en la Contender Series de Dana White , y celebró la posibilidad de tener la división de 105 libras en el UFC en el futuro. White ha mencionado que la compañía está “cultivando talento” con talentos más ligeros en Sudamérica y Asia.

La brasileña solo comenzó a reducir el peso dos días antes del pesaje oficial de UFC Vegas 100, un proceso suave y dañino.

“Nunca supero las 121 libras, así que [el peso átomo] sería genial. Como una libra de comida todos los días para el almuerzo y otra libra para la cena. Y tres tazones de açaí al día con agua de coco, maní y agua de coco. Simplemente no puedo comer más que eso, ¿sabes?

“Mi médico dice que mi metabolismo es tan rápido como un Ferrari. Incluso me hice unos análisis de sangre en el UFC PI una vez para controlar mi tiroides y salió normal. Pesaba 118 libras en ese momento, y ningún [peso paja] pesa eso. Es difícil mantenerse en 121 libras. ¿Puedo comer como una persona normal? [risas]. Como 0.250 libras de arroz para el almuerzo durante la semana de la pelea, y nuevamente en la cena, y [otros peleadores] dejan de comer eso un mes antes de la pelea. Conozco a peleadores que se golpean con protectores en la semana de la pelea y casi mueren, y no sufro tanto”.

Pinheiro dijo que la oponente más pesada a la que se ha enfrentado hasta ahora en la UFC ha sido Amanda Ribas, quien también ha competido en peso mosca dentro del octágono y una vez ganó la friolera de 26 libras entre los pesajes y la noche de la pelea. Pinheiro no sintió que la potencia y la fuerza fueran un problema contra Ribas o cualquier otra, pero bajar a peso átomo podría acelerar su ascenso hacia un cinturón de la UFC.

“Las chicas de esta división son rápidas. Hay muchas chicas de 115 que son más bajas que yo, pero no sé si son livianas. Tecia Torres es pequeña, por ejemplo, pero ¿podrá llegar a 105? Creo que 105 sería una gran incorporación a la UFC. Algunas chicas de 115 pesan 139 libras, y yo nunca he pesado tanto en toda mi vida. Tendría que sufrir un poco [para llegar a 105] porque nunca antes tuve que hacer una dieta de dos meses en MMA. Estuve en una churrasquería una semana antes de la pelea, así que eso no es un problema para mí en este momento”.