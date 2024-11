Low Ki recuerda a Bray Wyatt: «Joven y valiente»

Low Ki tuvo una breve carrera de dos años en WWE (2008-2010) y en aquella época compartió el vestidor con Bray Wyatt, quien estaba iniciando su vida luchística en el extinto territorio de desarrollo, FCW, el actual NXT, y con la facción The Nexus. Nunca lucharon juntos pero el veterano de ROH, PWG, TNA, NWA, NJPW o MLW guarda muy buen recuerdo del fallecido luchador.

One of the first times we saw Windham Rotunda portray Bray Wyatt in FCW.

The man had the gift for the art of wrestling and sports entertainment, he gave us multiple WWE characters we’ll never forget.

RIP pic.twitter.com/KnzKp9butR

