No faltan las ideas locas que sí se llevan a cabo en la programación de WWE. Recordemos la historia de amor de Lana con Bobby Lashley con Miro de esposo engañado. O la breve aventura de Ezekiel, el hermano menor de Elias, antes de que este volviera. O que Mansoor y Mace se convirtieran en modelos. O incluso que Sami Zayn esté en The Bloodline.

No nos podemos ni imaginar la cantidad de tramas de este estilo que por una razón o por otra no acaban en la televisión de la compañía. Aunque dos de ellas las da a conocer el ex escritor de la misma Brian Gewirtz en redes sociales. En realidad, menciona tres, pero, como él mismo señala, la tercera sí se llevó a cabo. Y ciertamente también fue una idea loca.

► Las ideas locas de Brian Gewirtz, ex escritor de WWE

Things “discussed” in my time at wwe: Vince having midlife crisis, growing beard, wearing Hawaiian shirts and singing Black Eyed Peas songs Kaval being Undertakers secret long lost son Cena losing to Bray Wyatt via singing possessed child… wait, that one actually happened https://t.co/yIhViHlWtc — Brian Gewirtz (@bfg728) December 3, 2022

«Cosas que ‘se discutieron’ durante mi tiempo en WWE: Vince tiene la crisis de la mediana edad, le crece la barba, usa camisas hawaianas y canta canciones de Black Eyed Peas. Kaval es el hijo secreto perdido del Undertaker. Cena perdiendo ante Bray Wyatt a través del canto de un niño poseído… espera, eso realmente sucedió».

Lo de Kaval con The Undertaker no hubiera tenido ningún sentido, hasta el punto de que ni siquiera entran ganas de que eso se hubiera hecho realidad. Por otro lado, lo de Vince McMahon hubiera sido realmente divertido. No olvidemos que el antiguo mandamás siempre estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que creyera que podía cautivar a la audiencia.