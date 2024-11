Low Ki no se sorprendió por el éxito de AJ Styles en WWE

Low Ki, uno de los pilares fundamentales de TNA Wrestling y Ring of Honor junto a AJ Styles, reflexionó sobre el impresionante nivel alcanzado por Styles en la WWE. Aunque ambos tomaron caminos similares al inicio de sus carreras, sus trayectorias en la empresa de Vince McMahon resultaron radicalmente opuestas.

Mientras Low Ki llegó a la WWE como Kaval, un novato en NXT que tuvo una breve estadía de menos de un año en el elenco principal, AJ Styles debutó en el Royal Rumble de 2016 con gran impacto, llegando a ser múltiple campeón de la WWE y defendiendo con éxito el título en WrestleMania.

Durante su participación en el programa «That’s Wrestling!», Low Ki dejó claro que no le sorprende el éxito de AJ Styles en la WWE.

“No me sorprendió en absoluto, porque todo el mundo había visto lo que me hicieron a mí. Eso abrió una oportunidad para que los que llegaron después tuvieran mejores posibilidades. AJ está en un nivel superior, tiene el pedigrí de un luchador de eventos principales, y físicamente, está más allá de lo que se espera en ese nivel”.