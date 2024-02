Love and WWE: «La lucha libre no va solo de golpes»

Si antes compartían sus dudas con el reality show, ahora Bianca Belair y Montez Ford hablan de las situaciones inesperadas que vivieron en Love and WWE con nuestros compañeros de Fightful. También apuntaron nuevamente lo que prenteden con este programa que muestra más allá de sus carreras en la lucha libre.

► Love and WWE

Fightful: «Ahora vuestro negocio es un poco público porque está en pantalla todo el tiempo.»

Montez Ford: «Todo el tiempo.»

Bianca Belair: «Exactamente.»

Fightful: «¿Hubo algo para lo que no estuvieran preparados para compartir que se mostró en pantalla en su nuevo programa en [Hulu]?«

Montez Ford: «¿Qué no estaba preparado para compartir?»

Fightful: «¿Quizás que te arrancaran la peluca?«

Montez Ford: «Sabes qué, yo tampoco estaba preparado para eso. Sabes, ella es muy, muy talentosa de muchas maneras. Ella cose, hace toda su ropa, y así. Todo el mundo lo sabe, pero cuando llevas eso a otro nivel al punto en que pones el disfraz en tu sombrero…»

Bianca Belair: «Trabajas más inteligente y no más duro. Eso fue lo que pasó.»

Montez Ford: «Sí, tienes razón.»

Bianca Belair: «Yo no estaba preparada para que me arrancaran los bordes (del cabello) en vivo por televisión. No estaba preparada para eso.»

Fightful: «¿Cómo compararías el horario de medios cuando has tenido que promocionar este programa en comparación con algunos de los eventos más importantes que has hecho? Quiero decir, sé que os he visto en tantos eventos de medios y bancos de alimentos, Boys & Girls Club of America y todo eso. Este es un tipo de medio muy diferente al que haces para un programa así, ¿verdad?»

Montez Ford: «Sí, es como cuando hicimos el programa de Kelly Clarkson, hicimos Sherri Shepherd, hicimos un par de otros…»

Bianca Belair: «Ese Hot 97.»

Montez Ford: «…medios en Nueva York, la estación de radio Hot 97. Así que básicamente se trataba de llegar a ojos y oídos que están fuera de la burbuja de la lucha libre.»

Bianca Belair: «Sí.»

Montez Ford: «Ya sabes, esperemos que obtengamos a todos en la burbuja de la lucha libre, pero también queremos llegar a más personas fuera de ella, y hacerles saber que la lucha libre ha cambiado. Ahora volamos, como puedes ver. Somos guapos, somos hermosos, somos atléticos, somos muy talentosos. Ella cose y hace su propia ropa. Yo hago ejercicio, me veo sexy y hago mi propia música. Hay muchas cosas que les estamos mostrando ahora, y estamos atrayendo la atención de personas externas al producto para mostrarles que no solo estamos golpeándonos.»

Bianca Belair: «Sí.»

Montez Ford: «Lo estamos creando.»