¿Lou Thesz odiaba la lucha libre femenil?

Hace unos días veíamos a la Superestrella de WWE Natalya recibir el Lou Thesz Award, lo cual ahora nos puede resultar un tanto curioso al descubrir que, al parecer, Lou Thesz no apoyaba en absoluto la lucha libre profesional femenil. De este y otros temas hablaron Fabulous Moolah y Mae Young en esa entrevista con RF Video Inc. en 2006 donde, como ya recogimos, contaron cómo fueron sus inicios.

► En palabras de Fabulous Moolah y Mae Young

Sobre Lou Thesz y la oposición a la lucha femenina

Mae Young: “Lou Thesz fue entrenado por Ed ‘Strangler’ Lewis, y él no quería ver mujeres en el ring. Pero una vez me dijo: ‘Johnny Mae, no me gustan las mujeres luchando, pero si alguna nació para ser luchadora, esa eres tú’. Eso me hizo sentir muy bien, porque aunque él rechazaba la lucha femenina, reconocía mi talento. Lillian (Fabulous Moolah) y yo fuimos pioneras de la lucha femenina. Hicimos de la lucha de mujeres lo que debería ser todavía hoy, porque lo construimos hace más de 50 años.” Fabulous Moolah: “Lou no quería compartir cartel con mujeres, pero muchas veces me tocó luchar en las mismas funciones, en Puerto Rico, Florida y otros lugares. A él no le gustaba porque cuando nosotras aparecíamos, la taquilla subía. Los promotores me llamaban para reforzar los shows, incluso cuando Lou estaba presente. Lo que pasaba es que él estaba celoso, porque tenía que aceptar que las luchas femeninas atraían más público.”

Sobre abrir territorios para la lucha femenina

Mae Young: “Nosotras abrimos muchos estados. Teníamos que luchar frente a la comisión atlética de cada lugar para conseguir licencia. Abrimos California, Filadelfia, Nueva Jersey, muchos estados donde no se permitía la lucha de mujeres. Nueva York fue el último en aceptarla, y hasta tuvimos que ir a juicio en Albany para conseguirlo.” Fabulous Moolah: “Yo fui una de las primeras mujeres en luchar en el Madison Square Garden, contra Vicki Williams. Estoy orgullosa de eso.”

Recuerdos de Vince McMahon Sr. y Toots Mondt

Fabulous Moolah: “Trabajé para Vince McMahon Sr. cuando era socio de Toots Mondt. Fue en Washington D.C., en la Turner Arena. Mi primera lucha allí fue contra Gloria Baritini. Ese fue nuestro primer encuentro con un McMahon.” Mae Young: “Toots nos llevó a muchos lugares fuera del país, siempre fue muy bueno con nosotras. Pero nadie podía compararse con Vince Sr. Era el mejor hombre que conocí en mi vida. Siempre nos trató con un respeto enorme, y eso lo hacía especial.”

Sobre Buddy Rogers

Fabulous Moolah: “Fui valet de Buddy Rogers por un año. Para mí, Buddy fue el mejor. Gran estilo en el ring, siempre impecable en su presentación. Pero éramos demasiado parecidos de carácter y no funcionó. Yo no estaba ahí para sexo o placer, sino para hacer mi trabajo. Al final dejé de acompañarlo, y empecé a manejar a Tony Olivas, el ‘Elephant Boy’.” Fabulous Moolah: “Cuando Buddy murió, lo íbamos a homenajear esa misma noche en la LIWA. Fue devastador. Todos lo queríamos mucho. Buddy siempre tuvo un gran respeto por nosotras, siempre me trató como una igual.” Mae Young: “Al principio no me trató así, por eso me alejé. Pero después entendió que yo no era como otras mujeres del negocio, que yo había entrado porque quería ser una luchadora profesional, no por salir con hombres.”

Anécdota con Jack Pfefer

Mae Young: “Una vez en Nueva York, jugando póker en el King Edward’s Hotel, Jack Pfefer hizo trampa. El ‘Golden Terror’ lo levantó con una sola mano y lo sacó por la ventana, amenazando con soltarlo. Al final lo volvió a meter, y Jack dijo: ‘No tienes el valor de dejarme caer’, pero claro, eso lo dijo después de estar de nuevo a salvo dentro.”