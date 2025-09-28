Los Wyatt Sicks llegan a Héroes Inmortales de AAA

El próximo 25 de octubre, el Gimnasio Juan de la Barrera en la Ciudad de México será testigo de un enfrentamiento de alto impacto, cuando los Wyatt Sicks se enfrenten a Pagano y Psycho Clown en Héroes Inmortales. La expectativa por este duelo ha crecido desde su primer choque en Worlds Collide, donde ya se vislumbraba la intensidad de esta rivalidad.

La confirmación de su participación se dio durante el evento reciente de AAA en la Ciudad de México. Después de que Pagano y Psycho Clown derrotaran a El Mesías y Mecha Wolf, la atención del público se centró en una pantalla gigante que transmitió un video impactante: los Wyatt Sicks anunciaban oficialmente su llegada a Héroes Inmortales, prometiendo continuar la confrontación que inició en Worlds Collide.

Con su estilo agresivo y carisma innegable, los Wyatt Sicks buscan imponerse ante los veteranos del ring Pagano y Psycho Clown, quienes han demostrado ser rivales difíciles de vencer. La combinación de poder, estrategia y rivalidad personal promete hacer de este combate uno de los momentos más recordados del evento.

El choque que todos esperan

La llegada de los Wyatt Sicks a AAA marca un nuevo capítulo en su historia de esta nueva era en la empresa mexicana. La contienda con Pagano y Psycho Clown en Héroes Inmortales promete ser un enfrentamiento épico, con cada equipo buscando demostrar quién domina el ring en la Ciudad de México.