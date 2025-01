Un nuevo año ha iniciado y WWE está buscando activamente hacer traspasos entre sus luchadores, con algunas estrellas yéndose a otras marcas tales como Braun Strowman, Chad Gable o Drew McIntyre, quienes incluso ya aparecieron en SmackDown. Dicho esto, los cambios de marcas todavía continúan a medida que pasan los días.

► Wyatt Sicks dejan RAW con sabor agridulce

Durante un segmento ocurrido en el reciente WWE RAW, The Miz estaba fuera de la oficina de Adam Perace conversando con Karrion Kross, quien mencionó que los Wyatt Sicks fueron traspasados a SmackDown, y culpando al ex Campeón WWE en probablemente haber gestado este movimiento para no tener que enfrentarlos.

Los Wyatt Sicks fueron vistos por última vez en el episodio del 23 de diciembre de Monday Night Raw, aunque su líder, Bo Dallas (también conocido como Uncle Howdy) no estaba entre ellos. Esa noche, la lucha de Dexter Lumis con The Miz no tuvo conclusión después de que los miembros de The Final Testament interfirieran. El espeluznante grupo previamente había sufrido su primera derrota dos semanas antes cuando perdieron contra el grupo liderado por Karrion Kross.

Con esta transferencia, Uncle Howdy volverá a SmackDown por primera vez después del fallecimiento de su hermano Bray Wyatt y estarán más que listos para afrontar una nueva rivalidad, y esperando que en la marca azul les vaya mucho mejor.

Más tarde en la noche, la ex Campeona WWE Nia Jax apareció en Raw para confrontar a Rhea Ripley, mencionando que ella también podría estar aprovechando la ventana de transferencias para traspasarse a la marca roja.