Los tres luchadores que Teddy Long escogería para su propia promotora

Aunque los mánager y las figuras de autoridad no sean tan recordadas como los luchadores, la figura de Teddy Long goza de una popularidad hoy día superior a la de muchos competidores coetáneos del otrora Gerente General de SmackDown.

Ocho años hace ya de su despido de WWE, y Long se mantiene candente a través de incontables apariciones en eventos con los fans y gracias a su gusto por el mundo de los pódcast. A través de ellos, por ejemplo, supimos que no fue invitado a la ceremonia en que The Undertaker pasó a formar parte oficialmente del Salón de la Fama de WWE, luego de confesar tiempo atrás que «The Phenom» supuso la figura que más influenció su carrera.

O que CM Punk le hizo una llamada poco después de las sonadas declaraciones del todavía «All Elite» durante la rueda de prensa pos All Out 2022, revelando asimismo que el «Best in the World» no se arrastraría por un regreso a WWE.

► Los pilares de Teddy Long

Ahora, ante los micrófonos de ‘One and One’ de Sportskeeda Wrestling, Teddy Long fue preguntado acerca de qué figuras elegiría para conformar el hipotético elenco de una empresa a su cargo.

«Bueno, en especial, tendría ahí a The Undertaker. CM Punk habría sido uno de mis tipos. The Miz».

Seguidamente, explicó el motivo de la inclusión de «The A-Lister».