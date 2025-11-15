Los Tranquilos de Japón cancelan aparición en wXw

Se anunció que Tetsuya Naito y BUSHI de Los Tranquilos de Japón, estarán ausentes del evento wXw Limbach-Oberfrohna en Alemania.

► Los Tranquilos de Japón cancelaron viaje a Alemania

Tetsuya Naito y BUSHI iban a competir para wXw en Limbach-Oberfrohna el 15 de noviembre como parte de la gira del 25.º aniversario de la promotora. Sin embargo, wXw anunció que, con poca antelación, Naito y BUSHI se han visto obligados a cancelar su participación. Quienes adquirieron entradas para conocerlos recibirán un reembolso, y wXw aseguró que la promotora sigue adelante con su plan de ofrecer un gran espectáculo a los aficionados.

La cuenta oficial de LTJ, X, también se disculpó por la cancelación, publicando:

Debido a circunstancias desafortunadas, hemos decidido cancelar nuestra presentación y pedimos disculpas por las molestias y la preocupación causadas a todos. Nuestras más sinceras disculpas.

El comunicado de wXw sobre la cancelación indicó que el acuerdo para que Naito y BUSHI participaran en el evento era idéntico al que se firmó cuando Los Traquilos de Japón lucharon para la promoción en septiembre. También existían planes para futuras colaboraciones entre wXw y Naito y BUSHI, aunque el comunicado no aclara si estos planes se llevarán a cabo.

Lamentamos profundamente informarles que Los Tranquilos de Japón han decidido no actuar en Limbach-Oberfrohna el sábado. Teníamos un acuerdo idéntico al que firmamos para Oberhausen en septiembre y ya habíamos acordado una colaboración para futuros eventos. Tanto nosotros como el Stadthalle Limbach-Oberfrohna, como organizadores, lamentamos enormemente esta cancelación de última hora, especialmente después de haber solicitado y recibido la factura hace tan solo dos días. Esperamos poder ofrecerles una gran velada mañana. Las entradas para el Meet & Greet se reembolsarán a través de Eventim.