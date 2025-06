Los sueños de Joe Hendry dentro y fuera del ring

«The Viral Sensation» Joe Hendry es sin duda alguna un luchador ambicioso. Lo demuestra en TNA, lo ha hecho en la WWE, y sigue teniendo sueños por cumplir.

► Lil Yachty

Ya no solo en la lucha libre sino fuera de ella. Por ejemplo, como le dice a Sportskeeda WrestleBinge, le gustaría colaborar musicalmente con Lil Yachty:

«Hay una banda de rock mundialmente famosa con la que he hablado un poco, pero en cuanto a colaboraciones, la que más me gustaría hacer es con Lil Yachty. Es un buen amigo mío. Tuve la suerte de acompañarlo en una gira, pero fue en el Reino Unido. Pude ver su proceso. Estuve en el escenario con él y vi el show desde allí. Él y yo hablamos sobre lucha libre, sobre música, y hemos hablado de hacer algún tipo de colaboración. Este es tu titular: John Cena tiene a Travis Scott, pero ¿sabes qué? Joe Hendry y Lil Yachty, eso sí que es un equipo.»

► South Park

Otro ejemplo: escribir para la exitosa serie animada South Park. Se lo dice a ComicBook:

«Bueno, en realidad, aunque no lo creas, tengo un par de trabajos soñados. Obviamente, mi número uno es la lucha libre profesional. Pude dedicarme a la música de manera bastante seria, y de hecho, todavía lo hago, con mi canción de entrada y grabando temas. Así que puedo hacer esos trabajos que soñé. Me encantan los deportes de combate, así que practiqué judo a un nivel bastante bueno. Gané títulos nacionales en lucha amateur. Pero, en realidad, otro sueño que tengo —y no sé si alguna vez lo he dicho— es escribir para South Park. Sí, eso es algo que me encantaría hacer. Y ahora, tal vez, sea posible. No lo sé. Quizás debería intentarlo, pero sí, me encantaría escribir para South Park.»

► Mejorando

Hablando ya de cuadriláteros y su carrera en ellos, Hendry pretende continuar mejorando su arsenal de movimientos, como explica a BCP+:

«Siempre trato de… siempre voy a priorizar la mejora constante en todas las áreas del juego. Estoy obsesionado con mejorar y progresar. Cada año que pasa pienso: ‘Vaya, he avanzado muchísimo respecto a hace un año’. Estoy realmente orgulloso del progreso que he logrado, y siempre trato de mantener esa mentalidad de ser un estudiante del juego. Así que sí, se trata de mejorar constantemente en todos los aspectos. A los 37, no tienes la misma capacidad de recuperación que cuando tenías 21, pero aún así logro avanzar de forma constante, aumentando peso en el gimnasio. En cuanto a fuerza, hice un suplex suspendido a Moose en México que pareció durar un minuto. No creo que muchos en la lucha puedan hacer eso. He hecho hazañas de fuerza de las que estoy realmente orgulloso. Así que sí, siento que estoy mejorando en todos los aspectos todo el tiempo. Nunca tengo miedo de volver al punto de partida y reconstruirme.»

► Bloodsport

Pero no solo piensa en los rings de TNA o WWE pues revela a Sean Ross Sapp que también querría luchar en Bloodsport: