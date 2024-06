Los shows televisivos de TNA podrán verse en vivo en TNA+

Algo está pasando en los entresijos de TNA. Seguramente no vaya más allá de una reestructuración, pero algunos van más y allá y creen que Anthem Sports & Entertainment se prepara para vender la promotora, coincidiendo con el acuerdo de colaboración que protagoniza junto a WWE…. Se entiende un poco el malpensar, la verdad.

Y el anuncio hecho ahora por TNA seguro alimentará las especulaciones.

La emisión de iMPACT! a las 8 p.m. EST está incluida en los planes de pago de TNA+ , que también incluyen el especial Against All Odds de la semana que viene, todo el resto de especiales mensuales de TNA+ y miles de horas de contenido clásico. Los suscriptores también pueden adquirir boletos y mercancía en la app […]

Breve aclaración: esto no se ciñe únicamente a TNA+ en su versión app, sino que igualmente se adscribe a la versión web tradicional.

TNA estrena nueva coyuntura de seguimiento de su show televisivo cuando este cumple 20 años, y hay a la vista un interesante menú para el episodio de hoy, grabado el pasado 19 de mayo desde el MegaCorp Pavilion de Newport (Kentucky, EEUU).

It's the 20th Anniversary of #TNAiMPACT This Thursday at 8/7c on @AXSTV!



