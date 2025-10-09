Gran noticia para la exposición internacional del CMLL fue el pasado mes que su más reciente show de aniversario pudiera verse en directo vía TrillerTV, ofreciendo una alternativa para los seguidores anglosajones más allá del canal de YouTube de la promotora.

Una consecuencia realmente lógica ante la mediaticidad que el CMLL está recobrando, impulsada por su colaboración con AEW. De ahí la lucha principal del evento (aunque no lo cerrara), ese duelo «máscara contra título» entre Místico y MJF, que acabó por ser uno de los más memorables acaecidos al amparo de la Arena México en los últimos años.

► Las Amazonas en TrillerTV

Y ahora, para celebrar el Mes de las Amazonas, las funciones programadas por el CMLL para los próximos días 17 y 24 desde la Arena México igualmente se emitirán en directo por TrillerTV, según ha anunciado «la Seria y Estable».

Durante el primer show tendrá lugar la anunciada lucha con Mercedes Moné y Persephone por el Campeonato Mundial Femenil del CMLL que porta la estadounidense, así como la final del torneo por el Campeonato Universal de Amazonas, cuya primera contendiente concretada es India Sioux. Y la segunda albergará el tradicional Grand Prix de Amazonas, con implicaciones de otras gladiadoras adscritas a AEW, caso de Mina Shirakawa, capitana del Equipo Internacional.

#CMLLInforma || La Campeona Mundial Femenil del CMLL, Mercedes Moné, tiene un mensaje para Persephone.



📱https://t.co/kelGXKxJdL pic.twitter.com/Xvg7qPNSr1 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) October 9, 2025