El hoy luchador de AEW –retador al Campeonato Mundial en All In– «The American Dragon» Bryan Danielson ha visto cambiar sus sentimientos hacia Vince McMahon. Al abandonar la WWE en 2021, el luchador publicó una carta abierta en la que escribió estas palabras sobre su hasta entonces jefe:

«Gracias al Gran Hombre, que sé que odia ser reconocido. No diré mucho, pero gracias por las conversaciones, las lecciones de vida (sobre lo que se debe y no se debe hacer), y el mejor abrazo que he recibido. Ojalá más personas pudieran verte como yo te veo».

Embed from Getty Images

► Bryan Danielson de Vince McMahon

En cambio, en 2024, mientras McMahon está siendo investigado por abuso y tráfico sexual –la actualización más reciente fue que se le denegó la moción para evitar que la demandante, Janel Grant, accediera a cierta información-, Danielson comparte las siguientes declaraciones en The Gorilla Position:

«Antes que nada, quiero decir que las personas que han sido lastimadas están en una posición mucho peor que yo. Mi empatía va hacia ellas. Honestamente, no hay mucho que quiera decir al respecto. No es solo el tema de Vince. También está mi suegro [John Laurinaitis, también parte de la demanda; es el padre de Brie Bella (y su hermana gemela, Nikki Bella), esposa del All Elite], quizás ex-suegro, en lo que respecta a ese tipo de cosas. Piensas en alguien de una manera. Luego sucede algo y eso cambia. Eso siempre es difícil. Por difícil que sea para mí emocionalmente, es mucho peor para las personas que han sido victimizadas por personas en el poder«.

Embed from Getty Images

¿Qué opinas de las palabras de Bryan Danielson? ¿Y de la demanda contra Vince McMahon, WWE y John Laurinaitis?