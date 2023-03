Los rivales que quiere Claudio Castagnoli en ROH

“Siento que me gustaría defenderlo contra el talento joven que ha estado rechinando los dientes, por ejemplo, en AEW Dark, y aún no ha tenido la oportunidad de mostrar ese talento en televisión. Darles una oportunidad por el título de Ring of Honor porque siento que eso es lo que siempre ha sido y lo que significaba era mostrar nuevos talentos y darles la oportunidad. Eso es lo que Ring of Honor siempre fue. Fue una especie de campo de pruebas para que las personas demostraran lo buenos que eran en realidad antes de que la corriente principal lo viera“. Claudio Castagnoli pronunciaba estas palabras antes de recuperar el Campeonato Mundial ROH.

> Claudio Castagnoli apunta a posibles rivales

Ahora que vuelve a tenerlo en sus manos ha estado hablando en Under the Ring sobre rivales que quiere tener en el encordado del honor. Y son tres guerreros que bien podrían quitarle el cinturón en un buen día. De hecho, los tres han sido campeones de Ring of Honor. Y es interesante apuntar también que el ‘Superman Suizo’ solo ha luchado con uno de ellos, así que no solo podrían ser grandes combates sino también refrescantes rivalidades. Veremos si alguna de ellas se concreta próximamente.

“Hay mucha gente en Ring of Honor que tiene mucho potencial. RUSH es, por ejemplo, uno de ellos con el que he estado en el ring un par de veces. Dalton Castle, no he estado en el ring en mucho tiempo, no creo que nunca en realidad. Creo que sería un combate interesante para mí. Bandido también está en Ring of Honor, así que ese sería otro combate que espero con ansias”.

¿A quién te gustaría que enfrentara Claudio Castagnoli en ROH?