«The Man Who Rules The World» Sycho Sid (también Sid Vicious) piensa que podría ser inducido al Salón de la Fama de la WWE ahora que Vince McMahon no toma esa decisión:

«Uno pensaría que ellos me ofrecerían eso. De nuevo, a Vince [McMahon] no le gustaba tanto; creo que por eso no me han ofrecido eso. Pero, con Vince fuera ahora, uno pensaría que esas personas dirían, ‘Oye, tenemos a este tipo todavía bajo contrato. Aún está ganando un poco de dinero. Le ayudaría si hiciéramos eso,’ y también les ayudaría a ellos».

► Los favoritos de Sycho Sid

Una manera de medir si un luchador ha tenido o no una buena carrera es ver a los oponentes que ha tenido. Sycho Sid luchó con Hulk Hogan, The Undertaker, Bret Hart o Randy Savage.

Pero ninguno de ellos fue su favorito. Durante su reciente aparición en el Attitude Era Podcast le preguntaron por ellos y señaló a Shawn Michaels, Sting, Vader y Bam Bam Bigelow:

«No me gusta nada de eso, ser parte de algo así (ser guardaespaldas de otro luchador). Pero trabajar con Shawn en cualquier capacidad siempre fue algo divertido. Honestamente, las cuatro personas con las que realmente disfruté trabajar fueron Shawn, Sting, Bam Bam Bigelow y Vader. Sting era un tipo fácil de trabajar y Shawn también. Bam Bam Bigelow y Vader, por otro lado, fueron algunos de los trabajadores más dedicados con los que he trabajado. Así que, en general, fue divertido colaborar con ellos.»

Con Shawn Michaels , compartió el cuadrilátero en 32 ocasiones , destacando sus dos combates por el título mundial en Survivor Series 1996 y Royal Rumble 1997 .

, compartió el cuadrilátero en , destacando sus dos combates por el en y . Con Sting , en todo tipo de combates, luchó 72 veces , entre las cuales destacan dos War Games (1991 y 1993), una por el campeonato del mundo de la NWA en Halloween Havoc 1990 o por los cinturones de parejas de WCW en Bash At The Beach 1999 .

, en todo tipo de combates, luchó , entre las cuales destacan dos (1991 y 1993), una por el campeonato del mundo de la en o por los cinturones de parejas de en . Con Vader fueron 52 encuentros , incluyendo, de nuevo, el War Games de 1993 en Fall Brawl , y un mano a mano para ser retador al título mundial en WWF In Your House 11: Buried Alive .

, incluyendo, de nuevo, el War Games de en , y un mano a mano para ser retador al título mundial en . Con Bam Bam Bigelow se contaron 22 luchas y en WWF King Of The Ring 1995 Sycho Sid y Tatanka (The Million Dollar Corporation) perdieron con Bigelow y Diesel.