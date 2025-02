Los «reyes del ring» de California a juicio de Don Callis

El mánager de AEW Don Callis habla de los luchadores más notorios que ha brindado a la lucha libre profesional el estado de California, siendo él oriundo de Winnipeg (Canadá), donde sigue residiendo cuando no está trabajando y viajando por todo el mundo con la casa Élite; en su entrevista con Jeff Moeller de The Sporting Tribune, afirma que la ciudad de Los Ángeles es una de sus visitas preferidas.

Empieza hablando de la tradición luchística del «Golden State»:

“Se puede empezar con simples cálculos demográficos: la población del sur de California es probablemente mayor que la de Canadá, por ejemplo. Hay más gente y más deportistas talentosos, lo cual es bastante obvio. También hay que tener en cuenta el estilo de vida que se vive aquí. Al igual que en el territorio de lucha libre de Hawái. Algunos muchachos simplemente no quieren irse, por lo que terminan teniendo luchadores que se quedan aquí más tiempo y se asocian con el estado”.

Continúa hablando de su preferencia por «LA»:

“Me encanta el clima de Los Ángeles. Hace 75 grados sin importar la época del año en que venga. Soy un gran amante del sol y la playa. Es una oportunidad para hacer negocios mientras disfruto del clima, los restaurantes de Los Ángeles y todos los fantásticos alojamientos. Me encanta mi hotel en Beverly Hills. Me encanta el parque Runyon Canyon. Puedo estar en Santa Mónica en poco tiempo. Tiene de todo”.

Entrando ya en el mejor talento californiano que ha dado la industria, le preguntan a Callis por una lista que el comentarista retirado Mike Tenay elaboró incluyendo a The Rock, Rey Mysterio, Samoa Joe, Big Van Vader, Yokozuna, Jim Neidhart, Gene LeBell o The Usos.

“Creo que Mike hizo una buena lista. No estoy de acuerdo con todo, por supuesto. Pero es difícil. Me sorprende que Mike no haya mencionado a los Guerreros. Nick Bockwinkel y su historia en California. Yo diría que Konnan y su gran éxito, y Ray Stevens deberían estar incluidos. Ni siquiera sabía que The Rock era de California, así que ahí lo tienen.

Nick Bockwinkel always had an rarified air of eloquence,in the way he wrestled,the way he talked during interviews and the way he dressed.his success in the ring was right on-par with the way he always carried himself.a great representative of Professional Wrestling pic.twitter.com/VSDmV1QTxK

— Rasslin’ History 101 (@WrestlingIsKing) December 1, 2018