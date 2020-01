Hace casi dos semanas, The Big Show fue noticia nuevamente a sus 47 años, pues regresó a WWE, luego de más de un año de inactividad, como el compañero misterioso de Samoa Joe y Kevin Owens en una lucha de tercias contra Seth Rollins y AOP, la cual terminó en descalificación. A la semana siguiente, volvió a ver acción en una «pelea de puñetazos» que involucró a los mismos luchadores, y esta vez estuvo en el bando perdedor.

Luego de estas apariciones, «El atleta más grande del mundo» espera seguir estado en un nivel competitivo y activo dentro del ring para poder tener alguna lucha en WrestleMania 36, considerando que no le queda mucho tiempo de carrera. Sin embargo, hay reportes que sugieren que la estadía del Big Show en esta nueva etapa será una muy corta.

► Los regaños de The Undertaker a The Big Show

Desde su regreso, Big Show habló con Sports Illustrated sobre una amplia variedad de temas, incluyendo la diferencia de trabajar en WCW respecto a WWE. También recordó las críticas de The Undertaker todas las noches durante sus primeros años en la WWE.

Desde 1995 hasta febrero de 1999, Big Show, entonces conocido como The Giant, pasó sus días en WCW. Ese mismo mes en 1999, firmó un contrato de diez años con WWE, y rápidamente se dio cuenta de que los mundos de WCW y WWE eran muy diferentes.

«Fue muy diferente en WCW, que tenía contratos garantizados. WWE era un tanque de tiburones, era competitivo. No era un vestuario donde todos iban juntos a Chipotle después del show. La gente legítimamente no se agradaba».

«Era muy joven en WCW, tenía 22 o 23 años al principio. El otro chico joven era Alex Wright. Macho Man, Hulk Hogan, Ric Flair, Paul Orndorff, todos tenían 40 años o más. Era como si yo era el hermano menor de todos. Y cometí muchos errores en aquel entonces. Mi verdadero entrenamiento ocurrió cuando pude trabajar con The Undertaker».

Ese entrenamiento se produjo a punta de las críticas que recibía por parte de The Undertaker después de cada una de sus luchas durante las giras en vivo de WWE.

«Solía ​​pasar por la cortina después de una lucha contra The Undertaker en nuestras giras en vivo, y él estaba allí esperándome. Me saludaba con ese dedo torcido y me regañaba duramente por los siguientes 15 minutos«.

«Esto sucedía noche tras noche. Parecía que no podía hacer nada bien, sin importar lo que intentara. Y soy un poco más obstinado que la mayoría, así que me tomó un tiempo, pero muchas de las lecciones que aprendí de The Undertaker son las que ahora me colocan en una posición en la que puedo ayudar a mucha gente a no cometer los mismos errores que yo cometí.»