La miembro del Salón de la Fama de WWE Trish Stratus echa la vista atrás para acordarse de Lita, Christy Hemme, Mickie James, las Divas o la revista Playboy.

► Los recuerdos de Trish Stratus

Sobre la lucha estelar con Lita en Raw en 2004

“No había mujeres en eventos estelares, era algo inaudito. Pero nosotras trabajamos durísimo, sabíamos que teníamos que demostrar que podíamos estar al nivel de los hombres. Queríamos ser populares por nuestro trabajo en el ring, no solo por portadas o VHS.” “Llegamos al coliseo y vimos la pizarra con las luchas… ¡y estábamos en el evento principal! Al principio pensé que era una broma de los chicos, porque era impensado ver mujeres en ese lugar. Michael Hayes nos dijo: ‘Vayan a por ello, chicas’. Y ahí entendimos que era real. Fue una gran oportunidad y sabíamos que no podíamos fallar.” “No teníamos vestuarios espectaculares, usamos los trajes apestosos de las giras, pero no importaba. Lo que importaba era la lucha y contar la historia. En ese momento no sabíamos lo histórico que sería. Hoy, 20 años después, seguimos hablando de eso. Fue parte del ascenso de la lucha femenina.” “Nuestro pensamiento esa noche fue: ‘Con que no apestemos, basta’. Y no lo hicimos, fue increíble. Demostramos que las mujeres también podíamos ocupar ese lugar.”

Sobre el programa Diva Search

“Al principio lo vimos como un simple segmento más del show. No lo tomamos en serio. Después vimos que las ganadoras obtenían un lugar en WrestleMania y un gran contrato, y pensamos: ‘Bueno, bien por ellas’. Pero nosotras estábamos en otra cosa, enfocadas en la lucha. Era simplemente otra parte del show, mientras nosotras hacíamos la parte de wrestling.”

Sobre su rivalidad con Christy Hemme

“Al inicio pensé: ‘Esto tiene que salir bien’. Pero ella era súper entusiasta y trabajadora, me recordó a mis comienzos. Quise apoyarla, porque había espacio para todas. Si era apasionada y quería entretener, yo estaba de su lado.” “No fue una lucha clásica, pero sí entretenida. Una buena historia con momentos de underdog donde el público podía apoyarla. Además, permitió que Lita volviera a la historia y que nuestra rivalidad siguiera siendo el eje.”

Sobre Playboy

“Cuando vimos la portada de Playboy que decía ‘champion’, nosotras pensamos: ‘¿Cómo que campeona?’. En el ring improvisé y dije algo como ‘Tú no eres campeona, cariño’. Era mi guiño a las chicas, porque la verdadera campeona era yo.”

Sobre su retiro en 2006

“Fue como un final de cuento de hadas. Retirarme en Toronto, contra Lita, con el Campeonato Femenino. Todo se alineó perfectamente.” “Mi contrato estaba por expirar y Vince quería renovarme por cinco años, pero mi madre fue diagnosticada con cáncer y decidí que era momento de estar en casa. Ya había enfrentado a todas, tenido grandes historias, me sentía realizada. No quería retirarme con la sensación de que me faltaba algo.” “El final contra Lita era lo ideal, nuestras carreras siempre habían corrido en paralelo. Retirarme con ella fue perfecto. No sabía que me iría como campeona, eso casi nunca pasa. Pensé que era una broma hasta que sucedió.” “Decidí terminar la lucha con la Sharpshooter, como tributo en Canadá. Cuando la apliqué y la gente reaccionó, fue un momento mágico. Más aún cuando Bret Hart me escribió felicitándome.”

Sobre Mickie James

“Entró siendo mi mayor fan y de inmediato le dieron una historia conmigo. Era otra de esas pruebas de ‘a ver si puede con esto’. Y lo hizo. Nos inspiramos en la película Single White Female para armar la historia. Queríamos que los personajes fueran profundos, que la gente se enganchara semana a semana. Nuestra lucha en WrestleMania 22 fue de lo mejor de la cartelera. Realmente hicimos historia.”

Sobre el final de su etapa con Lita

“Cuando nos retiramos, ya sentíamos que habíamos hecho todo lo que las mujeres no habían podido hacer antes: main event, rivalidad histórica, combates memorables. Esa última gira fue la mejor de todas. Viajábamos juntas, rompimos un poco el kayfabe, y decidimos disfrutar de los lugares que visitábamos. Fue el cierre perfecto de nuestras carreras.”