Los Rascalz firman con AEW tras salir sorpresivamente de TNA

por
Los Rascalz son oficialmente All Elite. La facción integrada por Trey Miguel, Zachary Wentz, Myron Reed y Dezmond Xavier abandonó el roster de TNA y firmó contrato con AEW, situación que fue confirmada durante la más reciente edición de Dynamite.

Luego de que Fightful Select reportara la firma de los cuatro luchadores, AEW publicó un gráfico en televisión anunciando que The Rascalz “llegarán pronto”, oficializando así su incorporación a la empresa de Tony Khan. Su salida se suma a la de otros talentos recientes de TNA como Killer Kelly y Jake Doyle.

La sorpresiva salida de los Rascalz de TNA

La decisión sorprendió debido a que el grupo había tenido participación constante en TNA durante los últimos meses. Incluso, Myron Reed estaba programado para retar a Leon Slater por el Campeonato de la División X en el estreno de la nueva etapa televisiva de la empresa, combate que fue cancelado tras su salida.

Trey Miguel y Zachary Wentz cierran así una etapa importante en TNA, donde Miguel fue dos veces Campeón de la División X, mientras que Wentz había regresado a la empresa en 2023. Por su parte, Reed se consolidó en 2025 con apariciones frecuentes en PPV, y Xavier había vuelto a TNA apenas en octubre tras su paso por WWE como Wes Lee.

