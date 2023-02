Los proyectos de Samoa Joe fuera de la lucha libre

Samoa Joe es un hombre muy ocupado luchísticamente y también fuera de los encordados. Dentro de ellos, sin ir más lejos, es el Campeón TNT y el Campeón Mundial de la Televisión ROH en All Elite Wrestling. Pero ahora vamos a fuera, donde, entre otras cosas, el veterano luchador tiene previsto el lanzamiento del videojuego ‘Suicide Squad: Kill The Justice League’, en el que da vida a King Shark, y de la serie ‘Twisted Metal’, en la que interpreta a Sweet Tooth; ambos tienen previsto su estreno en 2023.

► Los proyectos de Samoa Joe

De ellos estuvo hablando recientemente el doble monarca en una entrevista con WrestleZone:

“Sé que probablemente saldrán más cosas mucho más temprano que tarde. Uh, hay muchas cosas que quiero contarte de las que no puedo decir nada. Pero sí, habrá algunos anuncios geniales y garantizo algunas sorpresas que sorprenderán a muchos fanáticos con lo que aparecerá en el juego. Como dije, es Rocksteady Studios. Hicieron todos los juegos de Arkham, que son asombrosos. Según lo que he visto, no han dejado de jugar este juego. Estoy realmente emocionado por eso y por poder hablar de ello libremente y no preocuparme por estos acuerdos de confidencialidad.

“Uh, puedo decir esto. Me imagino que está más cerca de lo que mucha gente esperaría (‘Twisted Metal’). Una vez más, otro proyecto que estoy muy emocionado de que vea la luz del día y creo que muchos fanáticos lo disfrutarán. No estaría demasiado impaciente porque creo que muchos de esos anuncios y cosas están en el horizonte, con suerte”.

