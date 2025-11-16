Los protagonistas de la semana en WWE del 9 al 15 de noviembre 2025

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE), del 9 al 15 de noviembre 2025.

La semana que va del 9 al 15 de noviembre estuvo marcada por momentos con olor a legado, regresos que incendiaron las gradas y decisiones rumbo a Survivor Series: WarGames. Tras revisar resultados y segmentos de Raw y SmackDown, estos son los tres nombres que, de verdad, se robaron la semana.

Los protagonistas de la semana en WWE del 2 al 8 de noviembre 2025

En el Raw del 10 de noviembre, John Cena protagonizó un momento histórico: se plantó en su ciudad natal y ganó el Campeonato Intercontinental al derrotar a Dominik Mysterio, un cierre de función cargado de emoción y simbolismo que convirtió la noche en noticia. Fue más que una victoria: fue un flash mediático que movió la agenda de la semana y recordó por qué Cena sigue siendo una figura que genera titulares.

Jey Uso avanzó en el torneo “The Last Time Is Now” con una victoria notable en SmackDown (14 de noviembre), una semana en la que su implicación en la contienda por semana lo dejó como una de las caras más calientes de la programación. Su combate de torneo y la manera en que fue protegido en la historia consolidaron su estatus rumbo al gran cierre de año.

La aparición —y la decisión— de Drew McIntyre de sumarse en el bando contrario ligado a The Vision y el fuego cruzado hacia la noche de WarGames se convirtió en uno de los momentos angulares de SmackDown. El giro y la violencia de las imágenes mantuvieron la semana en efervescencia y colocaron a McIntyre en el centro de la historia de cara a Survivor Series.

Combate de la semana

John Cena vs. Dominik Mysterio — Monday Night RAW (10 de noviembre 2025)

No fue solo el resultado —Cena capturando el Campeonato Intercontinental en Boston— sino la carga emocional y la ejecución del encuentro lo que lo eleva por encima del resto. El combate funcionó como clímax de la velada: storytelling claro, reacción caliente de la grada y un final que resonó en redes y portadas. Por impacto, relevancia y narrativa dentro del show, este choque se lleva el título de mejor combate de la semana