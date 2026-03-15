Los protagonistas de la semana en WWE del 8 al 14 de marzo 2026

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE), del 8 al 14 de marzo 2026.

La semana del 8 al 14 de marzo de 2026 dejó momentos importantes dentro de WWE, con varias figuras consolidando su posición rumbo a WrestleMania 42. Entre rivalidades intensas, oportunidades titulares y campeones que comienzan a marcar territorio, tres nombres destacaron por encima del resto: Randy Orton, Bayley y Penta.

Los protagonistas de la semana en WWE del 8 al 14

1- Randy Orton

Randy Orton volvió a demostrar que, incluso sin necesidad de luchar, puede convertirse en el epicentro de la conversación semanal. En WWE SmackDown, “The Viper” protagonizó uno de los segmentos más impactantes cuando la tensión con Cody Rhodes explotó durante un cara a cara que terminó en un brutal ataque. Orton descargó toda su furia sobre el campeón, dejando claro que su rivalidad está lejos de resolverse de forma amistosa. Con WrestleMania cada vez más cerca, el depredador máximo envió un mensaje contundente: sigue siendo uno de los competidores más peligrosos de la empresa.

2- Bayley

Bayley tuvo una de sus mejores semanas en mucho tiempo. Demostró su experiencia al sobrevivir a un duro Gauntlet Match, superando rivales complicadas y ganando el derecho de retar por el Campeonato Intercontinental Femenil. La victoria no solo la posiciona nuevamente en la órbita titular, sino que también confirma que Bayley sigue siendo una de las estrategas más inteligentes dentro del ring, capaz de adaptarse a distintos estilos y situaciones de combate.

3- Penta

Penta continúa consolidándose como una de las sensaciones recientes de la empresa. Tras conquistar el Campeonato Intercontinental, el enmascarado mexicano retuvo en el episodio de Raw el campeonato para reafirmar su nueva posición dentro de la compañía. Su presencia como campeón marca el inicio de una etapa distinta en la escena media de la marca roja, con un luchador carismático, explosivo y con un estilo muy diferente al de sus predecesores. El mensaje fue claro Penta no llegó a WWE para ser una curiosidad internacional, sino para convertirse en una figura central.

Combate de la semana

CONTENIDENTE #1; CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE; GAUNTLET MATCH: Bayley venció a Lyra Valkyria, Raquel Rodríguez, Asuka, Iyo Sky e Ivy Nyle — WWE Raw 9 de marzo 2026

Dentro del Gauntlet, el duelo entre Bayley y Asuka terminó robándose el protagonismo del combate. Ambas veteranas demostraron por qué han sido pilares de la división femenina durante años. Asuka dominó varios pasajes con su estilo agresivo y su precisión en las patadas, castigando el torso y las piernas de Bayley para desgastarla.

En conclusión, el enfrentamiento entre Bayley y Asuka en WWE Raw fue el combate que mejor representó la intensidad de la semana dentro de WWE. No solo ofreció un duelo técnico entre dos luchadoras experimentadas, sino que también tuvo un peso narrativo importante al definir el rumbo de la división femenina rumbo a WrestleMania 42.