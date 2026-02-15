Los protagonistas de la semana en WWE del 8 al 14 de febrero 2026

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE), del 8 al 14 de febrero 2026.

La segunda semana de febrero vio a WWE seguir construyendo lentaente el evento premium en vivo Elimination Chamber. Entre Raw, SmackDown y NXT, tres nombres sobresalieron no solo por ganar, sino por seguir avanzando,

Los protagonistas de la semana en WWE 8 al 14 de febrero 2026

Joe Hendry volvió a demostrar que el carisma también puede ser un arma letal. Hendry conectó con el público, dominó los momentos clave y cerró con autoridad. Retener el campeonato no fue lo más importante, sino el mensaje. Hendry demostró que será un campeón que no va a evadir un reto.

Rhodes no lucha combates; libra capítulos de manera personal. Cada entrada y cada victoria una reafirmación de legado. Durante esta semana, Cody volvió a mostrarse metódico, calculador, castigando con precisión y cerrando con autoridad. Su fortaleza no radica únicamente en el Cross Rhodes, sino en su capacidad para hacer que cada combate importe y en la meta de recuperar el campeonato indisputable.

Esta semana LA Knight avanzo hacia el evento Elimination Chamber. Micrófono en mano, incendia; en el ring, cumple. No necesita largas construcciones su timing y su remate hablan por él. Knight sabe el público no solo quiere héroes tradicionales, quiere figuras con identidad fuerte. Y él la tiene. Cada intervención suya genera reacción, cada victoria consolida su credibilidad como contendiente serio.

Combate de la semana

Clasificatoria para Elimination Chamber – Cody Rhodes vs. Jacob Fatu vs. Sami Zayn — SmackDown 13 de febrero 2026

El verdadero combate que definió la semana fue esta triple amenaza de alto voltaje. Tres estilos distintos chocando en un escenario donde el margen de error era inexistente. El clímax llegó cuando Fatu parecía tener el dominio tras un devastador impacto sobre Zayn, pero Cody interceptó el momento, expulsó al samoano del ring y conectó Cross Rhodes sobre Sami para asegurar la cuenta de tres.