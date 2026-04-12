Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE), del 5 al 11 de abril 2026.

La semana del 5 al 11 de abril de 2026 en WWE dejó claro que no solo las grandes superestrellas marcan la pauta, sino también aquellos que saben aprovechar el momento justo en el escenario adecuado.

Los protagonistas de la semana en WWE del 5 al 11 de abril 2026

Royce Keys, tuvo una actuación que no pasó desapercibida. En un entorno cargado de nombres consolidados, Keys supo abrirse espacio con determinación, mostrando agresividad, timing y una lectura de combate muy por encima de lo que muchos esperaban. Su desempeño no fue simplemente correcto: fue una declaración de intenciones. En SmackDown, donde cada minuto en pantalla cuenta, logró convertir su participación en un punto de conversación, proyectándose como un talento que podría escalar rápidamente si mantiene este nivel.

Jade Cargill continuó con su imponente dominio. Su victoria ante Iyo Sky no solo reafirmó su superioridad física, sino también su capacidad para adaptarse a estilos distintos. Iyo llevó el combate hacia la agilidad y la técnica, pero Jade lo transformó en un terreno donde su físico y presencia marcaron la diferencia. Cada aparición suya refuerza la sensación de que estamos ante una competidora destinada a dominar la división femenina.

Keanu Carver sigue tomando forma con pasos firmes. Su victoria en la triple amenaza frente a Josh Briggs y Jasper Troy fue una muestra de carácter, sobrevivir al caos, imponer su físico y capitalizar en el momento exacto. Carver no solo ganó, convenció, y eso es lo que realmente empieza a construir estrellas dentro de WWE.

Combate de la semana

Jade Cargill vs. Iyo Sky – WWE SmackDown – 10 de abril de 2026

No fue simplemente una lucha destacada; fue un enfrentamiento que funcionó como termómetro de la división femenina. Desde el inicio, IYO intentó imponer su velocidad, construyendo secuencias dinámicas y obligando a Jade a reaccionar. Cada movimiento de la japonesa tenía intención, buscando desgastar y evitar el contacto directo. Pero ahí es donde el combate encontró su narrativa central: la resistencia de Jade ante un estilo completamente opuesto.

Cargill, lejos de verse superada, fue ajustando el ritmo a su favor. Cada impacto suyo tenía peso, cada contraataque cambiaba la inercia del combate. El momento clave llegó cuando logró cortar una ofensiva aérea de IYO, transformando defensa en dominio absoluto. A partir de ahí, el desenlace fue cuestión de segundos.