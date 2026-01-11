Los protagonistas de la semana en WWE del 4 al 10 de enero 2026

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE), del 4 al 10 de enero 2026.

La semana del 4 al 10 de enero de 2026 fue determinante en WWE, marcada por cambios de poder, defensas exitosas y momentos históricos que redefinieron el panorama competitivo. En ese contexto, tres nombres sobresalieron por encima del resto, no solo por sus actuaciones en el ring, sino por el impacto directo de sus resultados en la narrativa general de la empresa. Drew McIntyre, Oba Femi y Becky Lynch fueron los protagonistas de una semana que dejó huella en la historia reciente de WWE.

Los protagonistas de la semana en WWE 4 al 10 de enero 2026

Durante la semana del 4 al 10 de enero de 2026, Drew McIntyre alcanzó la cima al conquistar el Campeonato Indiscutido de WWE en una actuación marcada por intensidad, resistencia y determinación absoluta. Su victoria fue el resultado de un combate físico y exigente, en el que impuso su fuerza y carácter para consolidarse nuevamente como el rostro dominante de la empresa.

Oba Femi reafirmó su dominio en NXT al retener el Campeonato de NXT con una defensa contundente que subrayó su poder y presencia imponente. Controló el ritmo del combate desde el inicio, neutralizando a su rival y demostrando que su reinado se sostiene tanto en fuerza bruta como en creciente madurez competitiva.

Becky Lynch escribió un nuevo capítulo en su legado al conquistar el Campeonato Intercontinental, combinando experiencia, inteligencia táctica y espíritu combativo. Su triunfo tuvo un fuerte peso narrativo, reforzando su estatus como referente histórico y confirmando que sigue siendo capaz de reinventarse y brillar en los escenarios más importantes.

Combate de la semana

Cody Rhodes (c) vs. Drew McIntyre – Campeonato Indiscutido WWE – SmackDown 9 de enero 2026

El enfrentamiento en el que Drew McIntyre conquistó el Campeonato Indiscutido de WWE fue, sin discusión, el combate más destacado del periodo. La lucha combinó dramatismo, intensidad física, controversia y una narrativa clara de superación, con McIntyre resistiendo castigo y elevando cada intercambio hasta un clímax contundente. El resultado no solo coronó un nuevo campeón, sino que cerró el combate con una sensación de trascendencia, convirtiéndolo en el punto más alto de la semana en términos deportivos y narrativos.