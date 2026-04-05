Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE), del 29 de marzo al 4 de abril 2026.

La semana del 29 de marzo al 4 de abril de 2026 estuvo marcada por el impulso final rumbo a WrestleMania, pero en medio de grandes segmentos y defensas titulares, fue NXT Stand & Deliver quien se robó la conversación. En un evento diseñado para mostrar el futuro de WWE, el Fatal 4-Way emergió como una pieza central una lucha donde el caos, la urgencia y la ambición se combinaron para ofrecer el combate más electrizante de la semana.

Los protagonistas de la semana en WWE del 29 de marzo al 4 de abril 2026

Su victoria no fue espectacular en lo acrobático, sino contundente en lo narrativo. D’Angelo llevó la lucha a su terreno: ritmo lento, castigo calculado y control absoluto del entorno. Cada movimiento tenía intención, cada pausa era estratégica. Cuando llegó el momento final, no hubo dudas. Ejecutó con frialdad, cerró el combate y dejó claro que su promesa esta consolidada dentro de NXT.

También en Stand & Deliver 2026, Lola Vice convirtió su combate en una declaración de intenciones. Desde el primer intercambio, impuso una intensidad distinta, casi visceral. Su ofensiva no solo buscaba ganar: buscaba imponer respeto. La victoria llegó como consecuencia natural de esa agresividad. No hubo dudas, no hubo titubeos. Fue directa, contundente y con un aura de estrella en ascenso imposible de ignorar.

La noche en WWE SmackDown no fue una defensa más; fue una prueba de carácter. Sami Zayn llegó como campeón de los Estados Unidos con el peso de las expectativas… y salió como un sobreviviente. Cuando todo parecía perdido, recurrió a lo que lo ha definido en esta etapa: inteligencia, timing y una resiliencia casi desesperada. Un contraataque preciso más instinto que estrategia le abrió la puerta a la victoria. Tres palmadas después, el título seguía en su cintura.

Combate de la semana

CAMPEONATO NXT: Joe Hendry (c) vs. Tony D’Angelo vs. Ethan Page vs. Ricky Saints – NXT Stand & Deliver – 4 de abril de 2026

Cuatro cuerpos lanzándose al mismo tiempo, cuatro ambiciones colisionando en el centro del ring como si el tiempo no existiera. El Fatal 4-Way no empezó como un combate: empezó como una pelea desesperada por no quedarse atrás. Cada competidor entendía que aquí no había segundas oportunidades… y actuaron en consecuencia. No hubo un dominio claro, no hubo un protagonista absoluto. Lo que hubo fue una guerra compartida, donde la victoria no premió al más fuerte, sino al que encontró el momento exacto en medio del caos.

En WWE Raw y WWE SmackDown, el enfoque estuvo en las historias: rivalidades intensificándose, personajes alcanzando su punto más alto y figuras como Sami Zayn consolidándose como campeones creíbles a través de combates cargados de drama y resistencia. La narrativa fue el motor principal. Pero cuando se trató de lucha pura, NXT Stand & Deliver elevó el estándar. El evento no solo cumplió, sino que entregó el combate de la semana con el Fatal 4-Way, además de actuaciones sólidas que confirmaron el crecimiento de nombres como Tony D’Angelo y Lola Vice.