Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE), del 26 de octubre al 1 de noviembre 2025.

La última semana de octubre de 2025 quedará registrada como uno de los capítulos más intensos y trascendentes del calendario de WWE. Tres nombres brillaron por encima del resto: CM Punk, Jade Cargill y Cody Rhodes.

Tres historias distintas, tres estilos opuestos, pero un mismo punto de convergencia: la consolidación en la cima de la compañía.

Los protagonistas de la semana en WWE del 26 de octubre al 1 de noviembre 2025

El clímax de la semana llegó en Saturday Night’s Main Event, el 1 de noviembre, cuando CM Punk derrotó a Jey Uso para convertirse en el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo. Fue un enfrentamiento cargado de tensión, con el público completamente dividido y una atmósfera digna de un evento grande. Punk, con una entrada sobria y un semblante decidido, demostró que su regreso a WWE no era una simple visita: era una reconquista.

Durante el combate, Jey Uso ofreció una de sus mejores actuaciones individuales, explotando su velocidad y precisión aérea, pero Punk controló los tiempos con experiencia. Los intercambios finales fueron de antología: un Superkick que casi da la victoria a Jey, seguido de una secuencia de reversas donde Punk conectó su clásico GTS (Go To Sleep) en el centro del ring. Tres palmadas. Una nueva era.

La ovación fue ensordecedora. Punk, visiblemente emocionado, levantó el título con lágrimas contenidas, mirando al público como si cerrara un ciclo de redención.

La división femenina también vivió su terremoto particular.

En la misma noche del 1 de noviembre, Jade Cargill derrotó a Tiffany Stratton para proclamarse Campeona Femenina de WWE.

Fue un combate que se venía gestando desde semanas atrás, con una rivalidad construida a base de tensión y dominancia física.

Cargill llegó al combate con su imagen de diosa invicta intacta, mientras Stratton intentó jugar con la agilidad y los contraataques.

Sin embargo, la fuerza de Jade fue demasiado. La secuencia final —una Glam Slam seguida de su Jaded— dejó sin respuesta a Stratton. El conteo de tres fue el inicio de una nueva era.

Mientras Punk y Cargill ascendían a la gloria, Cody Rhodes reafirmaba su reinado como Campeón Indiscutido de WWE. El viernes 31 de octubre, en SmackDown, Cody fue brutalmente atacado por Drew McIntyre, quien lo lanzó contra una mesa en un segmento que elevó la rivalidad a niveles personales. Este ataque derivó en un combate titular al día siguiente, con una estipulación especial que prometía guerra. Y cumplió.

El duelo entre Rhodes y McIntyre fue una batalla física, intensa y sin concesiones. Ambos hombres dejaron todo: superplexes, cross rhodes, Claymores y una secuencia de falsos finales que mantuvo al público de pie.Cody sobrevivió al castigo, aplicó tres Cross Rhodes consecutivos y logró retener su título. Al final, exhausto, levantó el cinturón ante un público que lo aclamaba como el héroe resistente, el hombre que “terminó su historia” y ahora lucha por mantenerla viva.

Combate de la semana

CM Punk vs. Jey Uso – World Heavyweight Championship (Saturday Night’s Main Event, 1 nov 2025)

Fue el enfrentamiento más completo, emotivo y narrativamente potente de los últimos meses. Un público encendido, dos luchadores en plenitud y una historia que mezcló redención con orgullo familiar.

Jey Uso llegó como el “hermano que se separó de la sombra”, mientras Punk regresaba como el veterano que busca demostrar que todavía puede liderar la industria. El resultado fue un choque de generaciones, estilos y emociones.