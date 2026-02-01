Los protagonistas de la semana en WWE del 25 al 31 de enero 2026

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE), del 25 al 31 de enero 2026.

La última semana de enero de 2026 fue el punto de quiebre definitivo en WWE. Con Royal Rumble como eje central, las historias dejaron de insinuarse y pasaron a definirse con claridad rumbo a WrestleMania. Ganadores que cambiaron su destino, campeones que defendieron su territorio y actuaciones cargadas de simbolismo marcaron unos días donde cada combate tuvo peso narrativo. No fue solo una semana de resultados: fue una semana de jerarquías establecidas.

Los protagonistas de la semana en WWE 25 al 31 de enero 2026

La semana cerró con una imagen poderosa: Roman Reigns señalando el logo de WrestleMania tras conquistar el Royal Rumble varonil 2026. Su victoria no fue solo un triunfo atlético, sino un recordatorio de su peso histórico dentro de WWE. En un combate caótico, lleno de nombres estelares y resistencia extrema, Reigns supo esperar su momento, sobrevivir al desgaste y ejecutar el golpe final cuando el ring ya estaba reducido a cenizas. Fue la victoria del instinto, del colmillo y del aura de grandeza que solo él proyecta. Roman no ganó el Rumble: reclamó su destino.

Para Liv Morgan, esta semana significó la transformación definitiva de promesa a realidad. Su victoria en el Royal Rumble femenino 2026 fue una historia de perseverancia escrita entrada tras entrada, eliminación tras eliminación. Liv resistió, cayó, se levantó y, cuando todo parecía indicar que la fuerza bruta prevalecería, impuso corazón y determinación. El público la acompañó en cada paso, y al final, cuando la última rival cayó por encima de la tercera cuerda, Liv se convirtió en el rostro del futuro femenino de WWE. Fue una victoria que no solo la llevó a WrestleMania, sino que redefinió su legado.

Mientras otros buscaban oportunidades, Drew McIntyre defendió lo que ya era suyo. En Royal Rumble 2026, retuvo el Campeonato Indiscutido de la WWE en un combate brutal que exigió tanto fuerza como resistencia mental. Drew luchó como campeón: absorbiendo castigo, respondiendo con violencia controlada y cerrando el combate con autoridad. Su presencia durante la semana fue la de un monarca bajo asedio, consciente de que el camino a WrestleMania está lleno de amenazas, pero decidido a enfrentarlas una por una. McIntyre no brilló por sorpresa, sino por consistencia: sigue siendo el estándar del campeón dominante.

Combate de la semana

Drew McIntyre (c) vs. Sami Zayn — Campeonato Indiscutido WWE (Royal Rumble 2026)

El combate que definió la semana fue una batalla de resistencia, carácter y choque de estilos. Sami Zayn llevó al campeón al límite con corazón y ritmo, obligando a Drew McIntyre a abandonar cualquier comodidad y luchar desde la supervivencia. Cada momento elevó la tensión, y cada respuesta de McIntyre reforzó la idea de un campeón que se niega a caer. La victoria de Drew no fue sencilla ni limpia en lo emocional, pero sí contundente en lo narrativo: salió reforzado, mientras Zayn salió consagrado. Un combate intenso, dramático y con aroma a gran escenario.