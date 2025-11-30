Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE), del 23 al 29 de noviembre 2025.

La semana del 23 al 29 de noviembre de 2025 para WWE estuvo marcada por una mezcla de victorias impactantes y decisiones tácticas que reconfiguran relaciones, rivalidades y poder dentro del elenco. En este contexto, tres figuras destacaron no solo por lo que hicieron sobre el ring, sino por lo que representaron dentro de las historias que WWE está contando.

Los protagonistas de la semana en WWE del 23 al 29 de noviembre 2025

La victoria de Dominik Mysterio con la intervención sorpresiva de Liv Morgan — demuestra una de las facetas más intrigantes del wrestling moderno: no basta con ser fuerte o hábil, lo que mueve masas muchas veces es el engaño, la traición, el pacto oscuro, el golpe inesperado. Al derrotar a un rival de peso — con todas las resonancias emocionales que eso conlleva — Dominik no solo gana un título, sino que lo hace con polémica, controversia y atención. Esa construcción narrativa lo vuelve impredecible, peligroso… y sumamente relevante para lo que vendrá.

Solo Sikoa, logró consolidar su presencia con una victoria en un combate tradicional de eliminación 5-vs-5: su desempeño como “último sobreviviente” le dio visibilidad y reafirmó su rol como el líder de su facción. Sin embargo, la gloria quedó empañada inmediatamente al ser emboscado por The Wyatt Sicks, acción que introduce una nueva amenaza sobre él. Esa doble dimensión — triunfo + vulnerabilidad — otorga profundidad a su personaje: no es solo un vencedor físico, sino alguien expuesto, con enemigos latentes. Esa tensión añade dramatismo y deja abierta la puerta a futuros conflictos cargados de odio, rabia y necesidad de redención.

Charlotte Flair demostró que en WWE también hay lugar para la estrategia, la paciencia y el control. Su victoria previa — frente a una rival fuerte — no fue un acto de dominación brutal, sino un movimiento calculado: asegurar una ventaja numérica para su equipo. Esa decisión habla de ambición inteligente, de querer construir victoria con cabeza en vez de solo fuerza. Y en un contexto de lucha por protagonismo femenino, su papel adquiere relevancia histórica: representa la mezcla de legado, experiencia y dominio táctico.

Combate de la semana

John Cena vs. Dominik Mysterio — Survivor Series WarGames (29 de noviembre 2025)

El combate entre Dominik Mysterio y John Cena cargaba desde el inicio un ambiente especial, casi ceremonioso. No era simplemente la defensa del Campeonato Intercontinental; era una lucha envuelta en el aura de lo que muchos intuían como uno de los últimos grandes capítulos en la carrera de Cena. Esa sensación estaba en el aire antes del primer golpe, como si el público supiera que lo que ocurriría podría marcar un antes y un después tanto para el veterano como para el joven rival que intentaba convertirse en su heredero espiritual… o su antítesis.