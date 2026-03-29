Los protagonistas de la semana en WWE del 22 al 28 de marzo 2026

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE), del 22 al 28 de marzo 2026.

La semana del 22 al 28 de marzo de 2026 en WWE se sintió como el punto de ebullición antes de WrestleMania: tensiones al límite, rivalidades que siguieron subiendo tomando forma y combates que se vislumbran en el horizonte.

Los protagonistas de la semana en WWE del 22 al 28

En medio de un panorama cargado de tensión y oportunidades, Zayn volvió a demostrar por qué es uno de los competidores más impredecibles de WWE. Durante el episodio del 27 de marzo, se involucró en la escena por el Campeonato de los Estados Unidos, encontrando el momento exacto para inclinar la balanza a su favor. No fue una victoria limpia ni convencional: fue una conquista marcada por la astucia, el oportunismo y ese estilo caótico que lo define.

Su dominio físico volvió a quedar en evidencia con otra actuación demoledora, consolidándose como una amenaza real. Ya no es promesa es una presencia que impone respeto y que empieza a cambiar el equilibrio de poder dentro de WWE. Ahora va rumbo a WrestleMania a enfrentar a Brock Lesnar en un combate de fuerza contra fuerza.

3- Penta

El episodio de Raw del lunes tuvo un protagonista claro en Penta, quien defendió con éxito el Campeonato Intercontinental en un combate que combinó intensidad, agilidad y mucha estrategia frente a Dominik Mysterio. El momento clave llegó cuando Dominik parecía tener todo preparado para robarse la victoria, pero Penta logró revertir la situación con una secuencia explosiva que culminó en su ofensiva característica. Conectó su movimiento definitivo de forma contundente y aseguró la cuenta de tres en el centro del ring, dejando sin opciones a su retador.

Combate de la semana

Penta vs Dominik Mysterio – Campeonato Intercontinental – Raw, 23 de marzo 2026

El duelo entre Penta y Dominik Mysterio no solo cumplió con las expectativas, las superó con una narrativa perfectamente ejecutada entre técnica, intensidad y drama. Desde el primer minuto, la lucha planteó un choque claro de identidades: Penta imponiendo ritmo, agresividad y precisión, mientras Dominik buscaba constantemente atajos para desequilibrar el combate. Cada intento de trampa aumentaba la tensión, haciendo que el público se involucrara aún más con la posibilidad de un robo de campeonato.