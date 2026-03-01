Los protagonistas de la semana en WWE del 22 al 28 de febrero 2026

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE), del 22 al 28 de febrero 2026.

La semana del 22 al 28 de febrero de 2026 en WWE fue, esencialmente, una semana de resolución. Todo lo que se había sembrado en episodios previos de WWE Raw y WWE SmackDown encontró su punto culminante en Elimination Chamber, un evento que no solo definió contendientes, sino que reordenó el panorama rumbo a WrestleMania.

Los protagonistas de la semana en WWE 22 al 28 de febrero 2026

Randy Orton no solo ganó; ejecutó una clase magistral de tempo y oportunismo dentro de la Cámara. Desde que ingresó al combate, su lenguaje corporal fue el de un depredador calculando cada movimiento. Evitó intercambios innecesarios, dejó que el castigo acumulado hiciera mella en sus rivales y, cuando el momento fue perfecto, apareció el RKO. Orton entendió la psicología del entorno: en la Chamber no sobrevive el más fuerte, sino el más frío. Y anoche, “The Viper” volvió a demostrar que su mayor virtud es convertir el caos en ventaja competitiva.

Rhea Ripley tuvo un dominio físico y mental. Ripley impuso jerarquía desde el primer contacto. Cada choque contra las cadenas, cada suplex sobre el acero, cada mirada desafiante transmitía que ella no estaba sobreviviendo al combate: lo estaba controlando. Hubo momentos críticos donde la balanza parecía inclinarse en su contra, pero Ripley respondió elevando la intensidad, acelerando el ritmo y castigando sin contemplaciones. Su victoria no fue circunstancial; fue una reafirmación de que su aspiración al oro máximo se sostiene sobre una base sólida de potencia, resistencia y carácter.

Su triunfo no fue solo deportivo; fue simbólico. AJ construyó el combate desde la inteligencia emocional, explotando errores, utilizando la estructura como aliada y midiendo cada intervención con precisión estratégica. Cuando aseguró la victoria, la reacción no fue únicamente por el resultado, sino por lo que representa: resiliencia, vigencia y una conexión con el público que trasciende generaciones. AJ Lee no volvió para ser un recuerdo nostálgico; volvió para competir al más alto nivel, y anoche lo dejó claro.

Combate de la semana

Combate Elimination Chamber Femenil – Rhea Ripley vs. Asuka vs. Alexa Bliss vs. Raquel Rodríguez vs. Tiffany Stratton vs. Kiana James — Elimination Chamber 28 de febrero 2026

La semana del 22 al 28 de febrero de 2026 en WWE tuvo un punto de ebullición claro. Todo lo que ocurrió en Raw y SmackDown fue construcción, tensión acumulada, miradas cruzadas y amenazas veladas. Pero el clímax llegó cuando la estructura descendió en Elimination Chamber y seis mujeres quedaron encerradas sin escapatoria.

El Elimination Chamber Femenil no fue simplemente el combate estelar de la semana; fue el combate que definió la conversación. El cierre fue violento y definitivo. Ripley conectó su ofensiva final con precisión y aseguró la cuenta de tres que la convirtió en contendiente máxima rumbo a WrestleMania.