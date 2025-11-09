Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE), del 2 al 8 de noviembre 2025.

La semana del 2 al 8 de noviembre de 2025 dejó momentos decisivos en el panorama de WWE. Con SmackDown como el epicentro de las emociones, varios nombres levantaron la mano para dominar la conversación. Entre defensas titulares, conquistas inesperadas y rivalidades al rojo vivo, Ilja Dragunov, Chelsea Green y Cody Rhodes fueron las figuras que marcaron el pulso de la compañía.

Los protagonistas de la semana en WWE del 2 al 8 de noviembre 2025

El “Mad Dragon” volvió a demostrar por qué es uno de los pilares de la actual WWE. En SmackDown, Dragunov defendió con éxito el Campeonato de los Estados Unidos ante Johnny Gargano en una lucha que combinó técnica, intensidad y pura emoción.

Fiel a su estilo combativo, Dragunov resistió cada embestida de Gargano y selló su victoria con un demoledor Torpedo Moscow que arrancó una ovación unánime. Fue una defensa que consolidó su reinado y reafirmó que el título de EE.UU. vive una segunda edad dorada bajo su mando.

Pocos lo veían venir, pero Chelsea Green lo hizo realidad. La canadiense sorprendió al mundo al derrotar a Giulia y convertirse en la nueva Campeona Femenina de los Estados Unidos.

Lejos de su habitual papel cómico o de acompañante, Green mostró una faceta más agresiva y estratégica. Aprovechó un momento de distracción de Giulia para aplicar su I’m Prettier y conseguir una victoria que reescribe su historia en la empresa.

Este triunfo marca un antes y un después para Chelsea, quien pasó de ser una figura de apoyo a ocupar un lugar central en SmackDown. Con el oro en su cintura, su desafío ahora será sostener el nivel y demostrar que su coronación no fue un golpe de suerte.

Cerrando la semana, el evento principal de SmackDown tuvo como foco a Cody Rhodes. Su combate frente a Aleister Black fue interrumpido por Drew McIntyre, lo que derivó en caos total y en una suspensión para el escocés.

Aunque el enfrentamiento terminó sin resultado, Rhodes volvió a demostrar por qué es el eje narrativo de WWE en 2025. Su presencia, carisma y capacidad para conectar con el público sostienen cada rivalidad en la que participa. Su historia con McIntyre y Black promete ser el eje central rumbo a Survivor Series.

Más allá del resultado, Cody fue el alma emocional del show: el héroe que se mantiene firme ante la oscuridad que lo acecha.

Ilja Dragunov vs Johnny Gargano – Campeonato de los Estados Unidos (SmackDown, 7 de noviembre de 2025)

En una noche cargada de intensidad, el duelo entre Dragunov y Gargano se robó el show y encendió las redes sociales. Fue una lucha que combinó lo mejor de dos estilos: la ferocidad casi irracional del ruso y la técnica quirúrgica del siempre ingenioso Johnny Wrestling.

Desde el primer campanazo, ambos dejaron claro que no estaban allí solo para entretener, sino para demostrar por qué el título de EE.UU. se ha convertido en el más prestigioso de SmackDown. Dragunov impuso su ritmo físico, con golpes secos y una agresividad casi desmedida, mientras Gargano respondió con reversas espectaculares, superkicks y su inagotable resistencia.

El clímax llegó cuando Gargano intentó su One Final Beat, pero Dragunov lo interceptó en el aire con un brutal Torpedo Moscow que lo dejó sin reacción. La cuenta de tres fue solo una formalidad: el público estalló en aplausos, y el campeón cayó de rodillas, exhausto, pero victorioso.