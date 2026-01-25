Los protagonistas de la semana en WWE del 18 al 24 de enero 2026

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE), del 18 al 24 de enero 2026.

La semana del 18 al 24 de enero de 2026 representó uno de los puntos narrativos más sólidos del calendario de WWE en el arranque del año. Con el Royal Rumble en el horizonte inmediato, cada episodio de Raw y SmackDown estuvo marcado por combates de alto voltaje, defensas titulares con peso real y actuaciones diseñadas para consolidar jerarquías. En ese contexto, la empresa apostó por el equilibrio entre estrellas consagradas y figuras en pleno ascenso, dando forma a una semana donde la calidad en el ring y la construcción de historias caminaron de la mano.

Los protagonistas de la semana en WWE 18 al 24 de enero 2026

Desde el 16 de enero, la historia de Sami Zayn fue la narrativa principal de la semana. Tras una intensa rivalidad en WWE SmackDown, Zayn se vio envuelto en un torneo interno para coronarse como el retador número uno al Campeonato Indiscutido.

Sin embargo, el punto culminante llegó el 24 de enero en Saturday Night’s Main Event, donde Zayn compitió frente a Randy Orton, Damian Priest y Trick Williams en un Fatal 4-Way por la oportunidad titular. Aquí, frente a su gente, el veterano luchador dio rienda suelta a su audacia, intercambiando golpes, esquivando emboscadas y conectando su icónico Helluva Kick que le valió la victoria. Esa victoria no solo lo catapultó como retador obligatorio al título de Drew McIntyre en el Royal Rumble, sino que también le devolvió el calor y la esperanza a una fanaticada que vibró con cada una de sus maniobras.

Si Sami fue el corazón de la semana, AJ Styles fue el alma narrativa. En una semana ya cargada de emoción rumbo al Royal Rumble, WWE programó un enfrentamiento entre Styles y Shinsuke Nakamura el 24 de enero, bien condimentado con el trasfondo de que Styles podría estar viviendo sus últimos grandes combates antes del retiro (previsto a finales de 2026).

La lucha en Saturday Night’s Main Event opuso a estos dos maestros de la psicología y del ritmo. Ambos intercambiaron ataques clásicos, transiciones técnicas y momentos de pura teatralidad; Styles, con su Phenomenal Forearm y su estilo fluido, y Nakamura, con su ferocidad artística. Al final, Styles venció y, tras el combate, se vivió un momento cargado de respeto entre ambos, un cierre ideal para una rivalidad que muchos ven como una despedida emotiva para una de las figuras más queridas de la WWE moderna.

En la noche del 19 de enero de 2026, Monday Night Raw programó su episodio desde la emblemática SSE Arena en Belfast con un cartel de acción y significado emocional de principio a fin. El momento más esperado de la velada llegó en el cierre del espectáculo: CM Punk defendiendo el Campeonato Mundial Peso Completo ante Finn Bálor, un rival de gran calibre y batalla estratégica que elevaría el listón del campeonato antes del Royal Rumble.

La narrativa del combate se construyó sobre una presión constante de Bálor intentando conectar su arsenal ofensivo —incluidos su Coup de Grace y secuencias de codazos— mientras Punk resistía y contraatacaba hábilmente. A pesar de un esfuerzo feroz de la estrella irlandesa, Punk encontró la apertura adecuada y aplicó su finalizador, el Go to Sleep (GTS), para asegurar la victoria. De esta manera retuvo el Campeonato Mundial Peso Completo, reafirmando su posición como monarca de la marca roja

Combate de la semana

CM Punk (c) vs. Finn Balor – CAMPEONATO MUNDIAL PESO COMPLETO – Raw 19 de enero 2026

El combate más destacado de la semana fue la defensa titular de CM Punk ante Finn Bálor en Raw del 19 de enero, una lucha que combinó nivel técnico, carga emocional y relevancia narrativa rumbo al Royal Rumble. En Belfast, Bálor convirtió el combate en una batalla de resistencia y orgullo local, presionando sin pausa con ritmo alto y transiciones limpias, mientras Punk respondió con veteranía, lectura del tempo y castigo selectivo.

La estructura fue ejemplar: inicio táctico, tramo medio de intercambios intensos y un cierre de alta tensión con falsas finales creíbles. Bálor rozó la victoria con su ofensiva aérea y precisión quirúrgica, pero Punk capitalizó el mínimo error para conectar el GTS y retener. Más allá del resultado, el encuentro elevó el prestigio del campeonato, consolidó a Punk como campeón sólido bajo presión y dejó a Bálor fortalecido como contendiente de primer nivel.