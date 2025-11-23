Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE), del 16 al 22 de noviembre 2025.

La WWE vivió una semana cargada de estruendo, sorpresas y giros que sacudieron por completo el panorama rumbo a los eventos finales del año. Del 16 al 22 de noviembre de 2025, vimos cómo las jerarquías se fracturaron, cómo los veteranos se despidieron con gloria y cómo los guerreros regresaron con furia desatada. Los reflectores no mintieron: hubo una nueva coronación inesperada, un adiós que dolió en el corazón de la afición, y un retorno tan violento que reescribió las rutas del poder dentro de la compañía.

Los protagonistas de la semana en WWE del 16 al 22 de noviembre 2025

En la jornada de Raw del 17 de noviembre, se vivió uno de los momentos más sorprendentes de la semana: Maxxine Dupri conquistó el Campeonato Intercontinental Femenil, derrotando a Becky Lynch. Lo que hace que su victoria sea especialmente gloriosa no es solo el cambio de título, sino la forma en que WWE posicionó su ascenso: AJ Lee regresó para intervenir, generando una distracción clave que le permitió a Dupri conectar su cross body y hacerse con la victoria.

Este triunfo no es solo un trofeo más: marca el inicio de una nueva era para Dupri. WWE parece decidida a elevarla con una mezcla de talento atlético y micrófono, y su coronación puede abrirle muchas puertas para rivalidades de mayor peso en la división femenina.

Además, el hecho de que haya pasado por encima de una veterana como Lynch le da legitimidad inmediata: no es una campeona de relleno, sino alguien con proyección real. Este campeonato podría ser el trampolín para que Dupri se convierta en una figura central en los grandes eventos.

La semana también estuvo marcada por un momento histórico: el último Raw de John Cena en el Madison Square Garden, celebrado el 17 de noviembre. Ese escenario no es cualquier lugar: el MSG es un templo para la lucha libre, y despedirse allí le da a Cena un cierre simbólico de gran magnitud.

En lo deportivo, Cena no vino solo a hacer acto de presencia: formó equipo con Rey Mysterio y Sheamus para enfrentarse a The Judgment Day, consiguiendo la victoria en una lucha de seis hombres. Este momento tiene varias lecturas: por un lado, es la culminación de su legado como “The G.O.A.T.”; por otro, su salida —simbólica aunque temporal— abre una grieta generacional en WWE, dejando espacio para nuevos rostros, pero asegurando que su huella permanezca. Su despedida en Raw añade peso emocional a su gira de despedida, y puede servir para varias historias rumbo a Survivor Series y más allá.

Quizás el más contundente de los tres esta semana sea Drew McIntyre. En el SmackDown del 21 de noviembre protagonizó un segmento brutal: atacó a Cody Rhodes en su propio tour bus, dejándolo visiblemente herido. Este ataque es más que una simple aparición: McIntyre está usando métodos sucios, y su regreso no es para saludar, sino para reconquistar relevancia.

Además, el contexto de todo esto se conecta con la historia de WarGames: McIntyre parece alineado con Paul Heyman, Bron Breakker y Bronson Reed, lo que le da un papel clave como villano estratégico en la trama.

Si WWE lo está colocando así, es porque ve en él una pieza central para la contienda más violenta y dramática rumbo a Survivor Series. Este McIntyre no es el mismo de siempre: viene con sed de venganza, con respaldo, y dispuesto a jugar sucio para recuperar lo que considera suyo.

Combate de la Semana

Maxxine Dupri vs. Becky Lynch – Campeonato Intercontinental Femenil – Monday Night Raw

El combate que destaca por su impacto, su historia y su significado es claramente Maxxine Dupri vs. Becky Lynch por el Campeonato Intercontinental Femenil en Raw. Allí no solo hubo acción física, sino una historia poderosa: la aparición de AJ Lee, la distracción, el high-flying cross body de Dupri y la sorpresa general del público.