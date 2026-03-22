Los protagonistas de la semana en WWE del 15 al 21 de marzo 2026

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE), del 15 al 21 de marzo 2026.

La semana del 15 al 21 de marzo de 2026 dejó movimientos importantes dentro de WWE, con figuras que no solo ganaron combates o retuvieron campeonatos, sino que lograron algo todavía más valioso: adueñarse de la conversación. Entre defensas titulares, y actuaciones que elevaron su posición rumbo a los grandes escenarios, hubo talentos que sobresalieron por encima del resto. En un calendario cada vez más exigente, destacar en WWE no depende únicamente de la victoria, sino del impacto que se deja en cada aparición. Y en estos siete días, tres nombres brillaron con fuerza propia.

Los protagonistas de la semana en WWE del 15 al 21

El nombre de la semana fue Oba Femi. En Raw no solo apareció en el momento más explosivo del show, sino que derribó a Brock Lesnar con el Fall from Grace, colocándose de golpe en una órbita de súper estrella de cara a WrestleMania. No fue una victoria oficial en combate, pero sí una declaración de poder enorme: WWE lo presentó como alguien capaz de mirar de frente a “The Beast” y tumbarlo sin temblar. Ese tipo de momento no le cae a cualquiera; se reserva para quien la empresa quiere hacer sentir como el presente y el futuro a la vez.

Jacy Jayne merece estar muy arriba porque hizo lo que hacen las campeonas que saben sobrevivir a cualquier caos retuvo el Campeonato Femenil de NXT en una triple amenaza durísima ante Sol Ruca y Zaria. Fue una defensa de alto riesgo, con el combate moviéndose entre explosividad, oportunismo e interferencias, y aun así Jayne salió del episodio con el oro en su cintura. En una semana donde muchas figuras brillaron por segmentos o por victorias importantes, Jacy sostuvo algo todavía más pesado: la validación de su reinado.

La retención del Campeonato Intercontinental Femenil de AJ Lee en Raw del 16 de marzo de 2026 fue importante porque confirmó que su coronación en Elimination Chamber 2026 no fue un golpe de suerte, sino el arranque de un reinado serio. Esa noche, AJ defendió el título ante Bayley, quien había ganado una lucha de contendiente número uno la semana anterior, y logró salir adelante para seguir como campeona.

Combate de la semana

Tatum Paxley vs. Blake Monroe — Steel Cage Match NXT 17 de marzo 2026

Fue la lucha que más se sintió como clímax emocional y físico de toda la semana. WWE la presentó como un combate “épico”, y no cuesta entender por qué la jaula le dio un tono más violento, más dramático y más definitivo a la rivalidad, y además el duelo dejó la sensación de que ambas salieron elevadas, no solo la ganadora. El propio resumen oficial de NXT destacó ese combate como uno de los grandes focos del episodio.

Al final, esta semana sirvió para confirmar que WWE atraviesa un momento donde conviven consolidación y ascenso al mismo tiempo. Oba Femi se sintió como una fuerza imposible de ignorar, Jacy Jayne reafirmó su valor como campeona y AJ Lee retuvo el oro. Los tres, desde trincheras distintas, construyeron una semana redonda y dejaron claro que no basta con aparecer: hay que imponer presencia. Cuando una superestrella consigue eso, ya no solo gana una lucha o un campeonato; gana relevancia, impulso y un sitio entre lo mejor del momento.