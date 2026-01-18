Los protagonistas de la semana en WWE del 11 al 17 de enero 2026

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE), del 11 al 17 de enero 2026.

La semana del 11 al 17 de enero de 2026 ofreció una radiografía clara del equilibrio que WWE busca entre narrativa, credibilidad competitiva y conexión con el público. En ese contexto, Sami Zayn, Gunther y Joe Hendry destacaron por motivos distintos, pero complementarios: la emoción genuina, el dominio incuestionable y el carisma emergente. Sus actuaciones no solo marcaron sus respectivos segmentos, sino que ayudaron a definir el tono y la dirección del producto durante esos días.

Los protagonistas de la semana en WWE 11 al 17 de enero 2026

Sami Zayn volvió a destacar como el gran narrador emocional del roster. Su actuación durante la semana estuvo marcada por la resiliencia y la conexión genuina con el público, convirtiendo cada segmento en una extensión de su historia personal. Zayn supo elevar a sus rivales y dar profundidad a la rivalidad que protagoniza, recordando que su mayor fortaleza no es solo el rendimiento en el ring, sino su capacidad para hacer que cada combate importe.

Gunther ofreció otra demostración de autoridad absoluta. Su presencia fue la de un competidor que no necesita exageraciones para imponer respeto: intensidad controlada, castigo metódico y una aura de legitimidad que refuerza cualquier división en la que participe. Gunther continúa proyectándose como el estándar de la lucha seria en WWE, un luchador que transforma cada enfrentamiento en una prueba de resistencia y credibilidad.

Joe Hendry fue la nota distintiva de la semana. Su actuación combinó carisma, confianza y una personalidad magnética que captó rápidamente la atención de la audiencia. Hendry no solo cumplió en términos competitivos, sino que entendió perfectamente cómo presentarse en televisión, utilizando su presencia escénica para dejar huella más allá del resultado. Su semana fue una clara declaración de intenciones: está listo para ganar espacio y protagonismo.

Combate de la semana

Sami Zayn vs. Ilja Dragunov – TORNEO DE CONTENDIENTE #1: – SmackDown 16 de enero 2026

Sami Zayn vs. Ilja Dragunov fue, sin discusión, el mejor combate de la semana del 11 al 17 de enero de 2026. La lucha se construyó sobre un choque de filosofías: la resistencia emocional y la astucia de Zayn contra la intensidad casi inhumana de Dragunov. Desde los primeros intercambios, el combate transmitió urgencia, con Ilja castigando sin concesiones y Sami sobreviviendo a base de corazón, timing y sacrificio.