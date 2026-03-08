Los protagonistas de la semana en WWE del 1 al 7 de marzo 2026

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE), del 1 al 7 de marzo 2026.

La semana del 1 al 7 de marzo de 2026 dejó varios momentos importantes dentro de WWE, pero uno de los más destacados llegó en el evento NXT Vengeance Day, donde la división femenina de WWE NXT fue protagonista de uno de los combates más intensos y emotivos de los últimos meses.

En el episodio de SmackDown del 6 de marzo, Rhodes derrotó a Drew McIntyre para recuperar el Campeonato Indiscutido de WWE, en una lucha cargada de drama y con implicaciones directas para el evento más grande del año. La victoria no solo cambió el panorama titular, sino que también dejó encaminado el combate de WrestleMania contra Randy Orton. El triunfo redefine el panorama rumbo a WrestleMania, donde su camino parece cruzarse nuevamente con Randy Orton, un rival con una historia profunda junto a él.

El luchador mexicano se enfrentó a Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental, uno de los títulos históricos de la empresa. El combate fue muy dinámico y con estilos contrastantes: Dominik apostó por la astucia y las trampas características de su personaje, mientras que Penta utilizó su velocidad y ofensiva aérea. Con este triunfo, Penta no solo ganó el título, sino que se posiciona como una de las nuevas estrellas internacionales de WWE, llevando el campeonato hacia rivalidades potenciales con luchadores técnicos y de alto ritmo.

El gran momento de Tatum Paxley llegó en el evento NXT Vengeance Day celebrado el 7 de marzo de 2026, donde logró una de las victorias más importantes de su carrera dentro de WWE NXT al derrotar a Izzi Dame para ganar el Campeonato Norteamericano Femenil. Tras su victoria sobre Izzi Dame en Vengeance Day, el panorama queda abierto para nuevas rivalidades, y el gran desafío será demostrar que su triunfo no fue una sorpresa, sino el inicio de un reinado importante en NXT.

Combate de la semana

Tatum Paxley vs Izzi Dame — Campeonato Norteamericano Femenil NXT— Vengeance Day 7 de marzo 2026

El combate representó uno de los momentos más importantes del evento y un punto de inflexión en la carrera de Tatum Paxley dentro de WWE NXT. El momento más dramático llegó en la recta final. Dame parecía tener la victoria asegurada tras conectar una poderosa ofensiva que dejó a Paxley contra las cuerdas. Pero cuando intentó rematar el combate, Paxley logró esquivar el ataque decisivo y sorprendió con una rápida secuencia ofensiva. Con el público completamente involucrado en el combate, Paxley conectó su movimiento final y consiguió la cuenta de tres, logrando una de las mayores sorpresas de la noche y coronándose nueva campeona.