Los protagonistas de la semana en WWE del 1 al 7 de febrero 2026

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE), del 1 al 7 de febrero 2026.

La primera semana de febrero de 2026 dejó claro que WWE vive un momento de contraste generacional y estilos bien definidos. Entre la experiencia que impone respeto, el carisma que empuja nuevas oportunidades y la intensidad que redefine una división, el ring se convirtió en un espacio donde pasado, presente y futuro chocaron con fuerza. En ese contexto, Stephanie Vaquer, Joe Hendry y Randy Orton, destacaron no solo por sus actuaciones, sino por la manera en que cada uno marcó su camino en la semana.

Los protagonistas de la semana en WWE 1 al 7 de febrero 2026

El pasado lunes en WWE Raw, Stephanie Vaquer se consolidó como una fuerza dominante en la división femenina. En una lucha al estilo Philadelphia Street Fight, Vaquer pudo sobrevivir a la imponente Raquel Rodríguez y retener el Campeonato Mundial Femenil. Obviamente no la tuvo fácil, pero pudo reponerse y seguir siendo la monarca de la división femenil del show rojo.

Randy Orton, es un veterano que sigue demostrando que aun tiene mucho que ofrecer en el ring. Esta semana se clasifico al combate en Elimination Chamber. Su actuación reforzó la sensación de que, sigue involucrado de lleno a pesar de su edad, y por lo tanto sigue siendo una figura capaz de cambiar el rumbo de cualquier historia.

Combate de la semana

Philadelphia Street Fight por el Campeonato Mundial Femenil – Vaquer vs. Raquel Rodríguez (Raw 2 de febrero de 2026)

Fue una batalla cruda, violenta Vaquer abrazó el caos con una ferocidad implacable, usando el entorno como extensión de su agresividad y demostrando tener una resistencia. Raquel respondió con poder puro, castigos demoledores y dominio físico, convirtiendo cada intercambio en una guerra. El choque no solo elevó el título, sino que consagró a Vaquer como una campeona hecha para escenarios extremos.