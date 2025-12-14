Los protagonistas de la semana en WWE 7 de al 13 de diciembre 2025

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE), del 7 al 13 de diciembre 2025.

La semana del 7 al 13 de diciembre de 2025 quedará marcada como una de las más emotivas y trascendentes en la historia reciente de la WWE. Entre anuncios, carteleras especiales y un espectáculo que mezcló emoción con pura intensidad en el cuadrilátero, tres superestrellas se destacaron por encima del resto, cada una por razones muy distintas: John Cena, Gunther y Cody Rhodes.

Los protagonistas de la semana en WWE 7 al 13 de diciembre 2025

Para cualquier fanático de la lucha libre, la semana comenzó con un aire especial: John Cena, ícono absoluto de la WWE por más de dos décadas, se encontraba en la antesala de su última lucha profesional. Desde el 7 de diciembre se fue intensificando la anticipación en torno a su despedida, y todo culminó el 13 de diciembre en Saturday Night’s Main Event XLII, desde el Capital One Arena en Washington, D.C.

Cena subió al ring por última vez, frente a miles de aficionados y numerosos nombres legendarios de la lucha libre allí reunidos para honrar su trayectoria. En una batalla cargada de simbolismo, el veterano no solo entregó todo su corazón sobre el cuadrilátero, sino que terminó cediendo por sumisión ante Gunther, un desenlace que sorprendió y emocionó porque representó la primera vez en años que Cena “dijo basta” frente a esa definición.

Al finalizar el combate, Cena ejecutó su tradicional gesto de dejar sus zapatillas y muñequeras en el ring como símbolo definitivo de su retiro, cerrando así un ciclo que se había prolongado durante más de 26 años.

El destino colocó a Gunther como el último rival en la carrera en el ring de John Cena, y la semana del 7 al 13 de diciembre lo consolidó como uno de los nombres más poderosos de la WWE en este momento. Desde su victoria en el torneo The Last Time Is Now, celebrado días antes, se forjó la narrativa de que solo él podía hacer que Cena dijera “no más”.

El 13 de diciembre no solo cumplió con esa expectativa, sino que lo hizo imponiendo su estilo dominante de lucha al obligar a Cena a rendirse por primera vez en mucho tiempo. Su victoria no fue solo un resultado: fue un punto de inflexión generacional, y se espera que WWE construya nuevas historias alrededor de él en 2026, abriendo puertas a rivalidades aún más intensas.

Mientras la despedida de Cena fue el foco principal de la semana, Cody Rhodes también jugó un papel crucial en la narrativa del 13 de diciembre. Como Campeón Indiscutido de la WWE, Rhodes encabezó otra de las luchas estelares de Saturday Night’s Main Event, enfrentando al Campeón de NXT Oba Femi en una batalla cargada de respeto y tensión

Aunque esa lucha terminó en no-contest por la intervención de Drew McIntyre, la actuación de Rhodes y su química con Femi evidenciaron que el título sigue siendo vital para el rumbo de la empresa, además de mostrar que el liderazgo de Rhodes dentro del roster principal es parte esencial de la siguiente etapa de la compañía

Combate de la semana

John Cena vs Gunther – Saturday Night’s Main Event. – 13 de diciembre 2025

Fue una lucha que trascendió el resultado y se convirtió en un momento histórico. Desde la primera toma de contacto quedó claro que no era un combate más: Gunther impuso su estilo físico, metódico y asfixiante, castigando el pecho y la espalda de Cena con golpes brutales que resonaban en toda la arena. Cena, consciente de que era su última noche sobre un ring, respondió con pura resiliencia, sobreviviendo a cada castigo y recurriendo a su instinto, conectando el Attitude Adjustment cuando parecía no quedarle nada.

La grandeza del combate estuvo en su narrativa emocional. Cena no luchaba solo para ganar, luchaba para resistir, para demostrar que aún podía competir al más alto nivel frente al luchador más dominante de la era moderna. Gunther, por su parte, no fue presentado como un villano, sino como la fuerza inevitable del tiempo, el hombre destinado a cerrar un ciclo.