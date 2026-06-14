Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos una vez más a esta columna en la que presento a los luchadores que, en mi opinión, fueron los más destacados de la semana en WWE.

La semana del 7 al 13 de junio de 2026 dejó varios combates destacados en WWE, con los torneos King y Queen of the Ring ocupando un papel central en la programación. Entre enfrentamientos decisivos, actuaciones individuales sobresalientes y resultados que podrían definir el rumbo hacia los próximos grandes eventos, una lucha logró sobresalir por encima de las demás gracias a su intensidad, calidad en el ring y relevancia dentro de las historias actuales. El Fatal 4-Way de primera ronda del King of the Ring en SmackDown reunió a cuatro competidores de primer nivel en un choque repleto de acción, convirtiéndose en el combate más destacado de la semana en WWE.

► Los protagonistas de la semana en WWE 7 al 13 de junio 2026

Oba Femi fue el luchador más dominante de la semana. Su presencia continuó creciendo dentro del torneo King of the Ring y se consolidó como uno de los favoritos para llegar hasta la final. Su combinación de fuerza bruta, intensidad y capacidad para lucir como una amenaza legítima lo colocó por encima del resto. Además, fue reconocido como el mejor competidor de la semana en diversos análisis de la comunidad luchística, reflejando el enorme impulso que lleva actualmente.

Jey Uso consiguió una de las victorias más importantes de la semana al sobrevivir a una complicada lucha fatal de cuatro esquinas en SmackDown para avanzar en el King of the Ring. La victoria no solo le permitió seguir vivo en el torneo, sino que también reforzó su posición como una de las principales figuras de WWE. Su conexión con el público y su creciente protagonismo dentro de las historias de alto perfil lo mantienen en constante ascenso.

Charlotte Flair volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las competidoras más importantes de la división femenina. En SmackDown logró imponerse en un combate de alto nivel dentro del Queen of the Ring, superando a rivales de enorme calibre como Jade Cargill, Lyra Valkyria y Sol Ruca. Su triunfo la coloca nuevamente en la conversación por los mayores logros de la división y la acerca a una posible oportunidad titular.

► Combate de la semana

Jey Uso vs. LA Knight vs. Finn Bálor vs. Royce Keys – Primera ronda del King of the Ring – WWE SmackDown (12 de junio 2026)

Este fue el combate más destacado de la semana en WWE por la combinación de importancia, ritmo y emoción. Los cuatro participantes llegaron con aspiraciones legítimas de avanzar en el torneo, lo que produjo una lucha muy dinámica, llena de cambios de control, movimientos espectaculares y múltiples falsos finales.

La presencia de figuras consolidadas como Jey Uso, LA Knight y Finn Bálor se mezcló con el ascenso de Royce Keys, quien tuvo varias oportunidades de sorprender. La intensidad aumentó en los minutos finales con la interferencia de Bloodline, creando un desenlace caótico que mantuvo la incertidumbre hasta el último instante. Finalmente, Jey Uso conectó un Uso Splash para asegurar la victoria y avanzar a las semifinales del torneo.